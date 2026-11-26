400.000 Gäste
Hochzeitsfeier in Indien löste Verkehrschaos aus
In Indien hat eine riesige Hochzeitsfeier mit 400.000 Gästen für Aufsehen und Verkehrschaos gesorgt. Gastgeber war der berüchtigte Politiker Anant Singh, der zur Hochzeit seiner Tochter unter anderem auch die örtliche Bevölkerung in sein Heimatdorf geladen hatte.
Zudem kamen am Mittwoch Promis, Politikerinnen und Politiker. Die Straßen zum Veranstaltungsort Nadawan im ärmsten indischen Bundesstaat Bihar waren allerdings heillos verstopft. Der Politiker, gegen den unter anderem wegen Mordes ein Strafverfahren anhängig ist, ließ daher sein Auto stehen und fuhr mit einem Traktor über die Felder. Die Braut wurde mit einem Luxus-BMW zu ihrer Hochzeit gefahren, der Bräutigam reiste sogar mit einem ganzen Autokonvoi aus rund 200 Fahrzeugen an.
Zudem waren fünf Hubschrauber-Landeplätze für die Gäste eingerichtet worden. Bei jeder Landung wurden Schaulustige in eine riesige Staubwolke gehüllt. Laut der indischen Nachrichtenagentur PTI drängten sich Tausende Menschen, um einen Blick auf die weitläufige Party-Location zu erhaschen. Einige kletterten dafür sogar auf Bäume und Strommasten.
Hier sehen Sie eine Aufnahme von der riesigen Hochzeitsfeier:
Hunderttausend wollten Pferderennen sehen
Ein Pferderennen, das ebenfalls Teil der Hochzeitsfeierlichkeiten sein sollte, musste wegen großen Andrangs verschoben werden. Ungefähr 100.000 Menschen waren erschienen, um sich das Spektakel anzusehen. Für Aufsehen sorgten zudem der aufwendige Blumenschmuck aus Importblumen aus China und ein Feuerwerk. Singh servierte seinen Gästen 500.000 Süßspeisen und ein vegetarisches Festmahl, das von 500 Personen in der Küche zubereitet wurde.
In Indien haben tagelange und prunkvolle Hochzeitsfeiern Tradition. Jedes Jahr finden mehr als zehn Millionen Hochzeiten statt. Das Beratungsunternehmen KPMG schätzt den Jahresumsatz der indischen Hochzeitsbranche auf 40 bis 50 Milliarden Dollar (umgerechnet 36 bis 45 Milliarden Euro).
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