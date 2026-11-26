Zudem kamen am Mittwoch Promis, Politikerinnen und Politiker. Die Straßen zum Veranstaltungsort Nadawan im ärmsten indischen Bundesstaat Bihar waren allerdings heillos verstopft. Der Politiker, gegen den unter anderem wegen Mordes ein Strafverfahren anhängig ist, ließ daher sein Auto stehen und fuhr mit einem Traktor über die Felder. Die Braut wurde mit einem Luxus-BMW zu ihrer Hochzeit gefahren, der Bräutigam reiste sogar mit einem ganzen Autokonvoi aus rund 200 Fahrzeugen an.