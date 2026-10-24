So viel Sozialhilfe gibt es künftig in den Ländern

Noch offen ist die Ausgestaltung in Vorarlberg, Burgenland, Wien und Kärnten. Besonders im Ländle und in der Bundeshauptstadt müssen Bezieher aber mit deutlichen Kürzungen rechnen, auch wenn sich die Länder für den möglichen Maximalsatz entscheiden würden (siehe Grafik).

Mit Jahreswechsel soll das neue Gesetz in Kraft sein. Die Länder hätten dann aber noch sechs bis neun Monate Zeit für die Umsetzung.