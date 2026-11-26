Beim Auftakt auf die 1649 Meter hohe Topitza werden die Wanderer am 1. Adventsonntag so von den Bergrettern der Ortsstelle Bad Eisenkappel rund um Ortsstellenleiter Gernot Koboltschnig begleitet. Los geht's am ersten Adventsonntag, dem 29. November, um 9 Uhr beim Alpengasthof Riepl auf dem Luschasattel. Dieses Mal erstmals mitsamt alpinem, bischöflichem Segen.

Infos zu den Adventwanderungen unter 0664 9111581