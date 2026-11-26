Gemeinsam mit der Kärntner Bergrettung wandert die „Krone“ wieder der Weihnachtshektik davon. Am ersten Adventsonntag geht es auf die Topitza – Start ist um 9 Uhr beim Alpengasthof Riepl auf dem Luschasattel.
Kärntens Bergretter sind verlässliche Partner der „Krone“-Adventwanderungen, die heuer bereits zum 20. Mal stattfinden. Die Ehrenamtlichen, die ausrücken, wenn andere in den Bergen in Not geraten, sind mittlerweile mit dabei, aber nicht nur, um für die Sicherheit der Wanderer zu sorgen, sondern auch, um selbst die besondere Atmosphäre zu genießen.
„In unserer Leistungsgesellschaft geht es bis Weihnachten oft sehr hektisch zu. Diese vier Wanderungen sind für mich persönlich eine meditative Einstimmung auf Weihnachten. Ohne Hektik, in einem familiären Umfeld gemeinsam ein bisschen Frieden und Ruhe zu finden. Deshalb liebe ich diese Wanderungen so sehr“, so Hannes Gütler, der Landesleiter der Kärntner Bergrettung. Und deshalb verwundert es also nicht, als Bergretter aus mehreren Ortsstellen gerne zu den Adventwanderungen kommen, um diese besondere Stimmung zu genießen und auch um, sich mit Bergkameraden zu treffen.
Beim Auftakt auf die 1649 Meter hohe Topitza werden die Wanderer am 1. Adventsonntag so von den Bergrettern der Ortsstelle Bad Eisenkappel rund um Ortsstellenleiter Gernot Koboltschnig begleitet. Los geht's am ersten Adventsonntag, dem 29. November, um 9 Uhr beim Alpengasthof Riepl auf dem Luschasattel. Dieses Mal erstmals mitsamt alpinem, bischöflichem Segen.
Infos zu den Adventwanderungen unter 0664 9111581
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