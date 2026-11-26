Überspringen wir doch einfach den Winter und werfen einen Blick auf das Programm der kommenden Festspiele Taggenbrunn, die Ende April mit einem absoluten Weltstar starten und auch sonst viel zu bieten haben.
Rolando Villazón: Der Name rollt seidenweich über die Zunge wie eine göttliche Süßspeise. Vollmundig göttlich: Das ist auch der Tenor des mexikanischen Opernsängers und Regisseurs mit französischer Staatsbürgerschaft und österreichischen Vorfahren, der den Taggenbrunner Festspielreigen am 31. April mit einem italienischen Abend samt Romanzen von Scarlatti bis Puccini eröffnet – begleitet von Sara Tysman am Klavier.
Viele gefeierte Wiederkehrer
„Gruß und Kuss aus Wien“ serviert das Johann Strauss Ensemble der Wiener Symphoniker, die nach dem großen Erfolg 2025 nun am 8. Mai mit ihrem neuen Programm nach Taggenbrunn zurückkehren. Als Solistin ist die international gefeierte Sopranistin Natalia Ushakova zu erleben, die den unverwechselbaren Charme der Wiener Musiktradition gesanglich beschwört.
Großes Kino für die Ohren sind diese beiden Auftaktveranstaltungen mit Sicherheit. Am 14. Mai ist mit Philipp Hochmair ein Stammgast rezitativ am Werk, der den „Schiller Balladen Rave“ ausruft und dafür natürlich auch „Die Elektrohand Gottes“ aufspielen lässt.
Insgesamt elf Veranstaltungen stehen bis 26. Juni auf dem Programm. Und auch die Philharmonix als Musiker der Berliner und Wiener Philharmoniker zählen zu den bejubelten „Wiederholungstätern“ – nachzuprüfen am 20. Mai. Wenn Tobias Moretti und Thomas Gansch zur Schlagertherapie bitten, geht es am 22. Mai „Besser, Besser, Besser“.
Wohlfühlen pur ist auch am 29. Mai angesagt, wenn Simon Stadler „Lieder unserer Lebens“ von Udo Jürgens und sich selbst singt. Bariton Max Müller weiß dagegen am 5. Juni „Die Liebe ist eine Himmelsmacht“.
Weite Glazlichter versprechen die Musicalstars Mark Seibert, Missy May und Lukas Perman (11. Juni) oder Thomas Gansch und seine Blasmusik Supergroup mit 20 Spitzenmusikern von Mnozil Brass bis zu den Wiener Philharmonikern. Infos und Karten: festspiele-taggenbrunn.at
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