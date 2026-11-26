Rolando Villazón: Der Name rollt seidenweich über die Zunge wie eine göttliche Süßspeise. Vollmundig göttlich: Das ist auch der Tenor des mexikanischen Opernsängers und Regisseurs mit französischer Staatsbürgerschaft und österreichischen Vorfahren, der den Taggenbrunner Festspielreigen am 31. April mit einem italienischen Abend samt Romanzen von Scarlatti bis Puccini eröffnet – begleitet von Sara Tysman am Klavier.