Zwei St. Veiter Vereine suchen „Weihnachtswichtel mit Herz“, die kleine aber auch große Herzenswünsche wahr werden lassen. Bis 27. November können Familien ihre Wünsche einreichen.
In einem Monat versuchen Kinder wieder mit Argusaugen, das Christkind mit den ersehnten Päckchen zu erspähen. Doch nicht immer lässt es die finanzielle Situation der Eltern zu, die Wünsche auch zu erfüllen. Dem wollen die St. Veiter Vereine „Wheels for Charity“ und „St. Veiter Stadtleben“ entgegenwirken. Sie suchen im gesamten Bezirk „Weihnachtswichtel mit Herz“, die Kinderaugen zum Strahlen bringen möchten.
Scham soll kein Hindernis sein
„Es können Wünsche im Wert von bis zu 50 Euro eingereicht werden – am besten mit einer möglichst genauen Beschreibung oder einem Link, damit der Wichtel genau jenes Geschenk besorgen kann, das sich das Kind wünscht“, erklärt Julia Krassnitzer vom Verein „St. Veiter Stadtleben“.
Besonders wichtig sei den Organisatoren, dass die gesamte Aktion anonym abläuft. „Niemand muss sich dafür schämen, aus welchen Gründen auch immer finanzielle Unterstützung für Geschenke zu benötigen. Auch wenn man mehrere Kinder hat, kann für jedes ein eigener Wunsch eingereicht werden.“
Auch höhere Beträge möglich
Die Weihnachtswichtel können sich entweder mit einer Geldspende beteiligen oder selbst ein bestimmtes Geschenk besorgen. Auch die Übergabe soll möglichst diskret erfolgen: „Es wird verschiedene Zeitslots geben, damit sich die Eltern nicht begegnen.“
Doch nicht nur kleine Weihnachtswunder sollen wahr werden: „Wir erfüllen auch besondere ,Herzenswünsche‘. Dabei können auch Anliegen über 50 Euro eingereicht werden, egal ob Kind oder Erwachsener. Aus allen eingereichten Herzenswünschen werden mindestens fünf ausgelost – je nachdem wie viel Spenden wir erhalten.“ Bis 27. November können Wünsche eingereicht werden. Alle Informationen finden Sie hier.
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