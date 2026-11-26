Doch nicht nur kleine Weihnachtswunder sollen wahr werden: „Wir erfüllen auch besondere ,Herzenswünsche‘. Dabei können auch Anliegen über 50 Euro eingereicht werden, egal ob Kind oder Erwachsener. Aus allen eingereichten Herzenswünschen werden mindestens fünf ausgelost – je nachdem wie viel Spenden wir erhalten.“ Bis 27. November können Wünsche eingereicht werden. Alle Informationen finden Sie hier.