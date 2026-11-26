Finanzprobleme
Italien versteigert rund 32.000 Käselaibe
In der süditalienischen Adria-Hafenstadt Bari werden mehr als 32.000 Laibe Grana Padano mit einem Gesamtgewicht von mehr als einer Tonne versteigert.
Die Versteigerung wurde vom Zivilgericht Bari angeordnet, nachdem das Eigentümerunternehmen wegen finanzieller Schwierigkeiten ein Verfahren zur Bewältigung seiner wirtschaftlichen Krise beantragt hatte.
Die Käselaibe gehören einem Unternehmen aus der apulischen Hauptstadt Bari und werden derzeit in mehreren Lagern in der Lombardei aufbewahrt. Ursprünglich sollte die Firma die Ware selbst verkaufen. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage wandte sie sich jedoch an das Gericht.
Verdeckte Gebote
Interessenten können verdeckte Gebote abgeben. Den Zuschlag erhält der Meistbietende. Bei mehr als zwei potenziellen Käufern sind weitere Gebote möglich. Der Erlös soll zur Begleichung der Schulden des Unternehmens verwendet und der Käse infolge auf den Markt gebracht werden.
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