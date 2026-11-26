Auch das letzte Formel-1-Cockpit für die nächste Saison ist jetzt vergeben. Wie Haas mitteilt, hat man den Vertrag mit Oliver Bearman verlängert. Auch für den Briten herrscht damit endlich Klarheit.
„Die Verlängerung mit Ollie für 2027 war für uns eine selbstverständliche Entscheidung“, stellt Haas-Teamchef Ayao Komatsu in einem offiziellen Statement am Donnerstag klar.
„Wenn ich ehrlich bin, bin ich ziemlich enttäuscht, dass ich hier beim 20. Rennen sitze und noch keinen unterschriebenen Vertrag für das nächste Jahr habe“, zeigte sich Bearman noch am Rande des Rennwochenendes in Las Vegas enttäuscht. Nun herrscht auch für den jungen Briten endlich Klarheit.
Zukunft wohl bei Ferrari
Teamchef Komatsu lobt den 21-Jährigen nun: „Er verfügt über eine enorme Arbeitsmoral und den starken Willen, sich selbst und das Team weiterzuentwickeln, und meiner Meinung nach gibt es niemanden, der besser geeignet wäre, dieses Team voranzubringen.“
Bearman ist seit 2025 als Stammpilot für den Rennstall im Einsatz. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich sehr freue, auch 2027 bei Haas zu bleiben“, freut sich der Brite. Allerdings ist er weiterhin von Ferrari ausgeliehen und soll dort für die Zukunft eingeplant sein.
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