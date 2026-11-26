Fußball-Zweitligist SKN St. Pölten hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 ein hohes Minus angeschrieben. Wie die Niederösterreicher am Donnerstag bekanntgaben, beläuft sich der Verlust auf 2,4 Millionen Euro nach Steuern. Vor einem Jahr hatte St. Pölten bereits ein Minus von 3,36 Mio. Euro angegeben.
Laut Geschäftsführer Mario Lenz würden gesetzte Maßnahmen greifen. So wurde der Personalaufwand gesenkt und Erträge gesteigert.
„Klar ist allerdings auch, dass die Konsolidierung des Vereins nicht von heute auf morgen passieren kann und wir noch einen durchaus harten Weg vor uns haben, um die finanzielle Nachhaltigkeit sicherzustellen“, sagte Lenz in einer Aussendung.
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