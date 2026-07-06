Chinesische Sonde erreichte Quasi-Mond der Erde

Schon lange Begleiter der Erde

Kamo‘oalewa begleitet unsere Erde auf ihrem Weg um die Sonne. Der kleine Himmelskörper, kreise dabei immer wieder um die Erdkugel, so Forscher der US-Raumfahrtbehörde NASA. Sie gehen davon aus, dass der Mini-Asteroid unseren Planeten bereits seit mehr als 100 Jahren begleitet und auch noch in mehreren Jahrhunderten um ihn kreisen wird (siehe Video oben).