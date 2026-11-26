Im Sommer hat ein 60-Dollar-Brot (umgerechnet rund 55 Euro) in New York für mächtig Schlagzeilen gesorgt. Nun will die Bäckerfamilie Auer aus Graz eine zweite Filiale eröffnen. Alle Rohstoffe für das Brot würden importiert, sagte Tim Auer zu dem hohen Preis. In der ersten Filiale sei auch die Theke aus einem Baum aus der Steiermark angefertigt.
Die meisten Leute, die den hohen Preis kritisiert hätten, seien nicht aus New York. In der Millionenstadt bekomme man kein schlechtes Feedback. „Das ist eine der allerteuersten Städte der Welt, eine der allerteuersten Straßen in dieser allerteuersten Stadt. Die sollen sich mal anschauen, was hier eine Wohnung kostet“, sagte Tim Auer, Sohn des Gründers Martin Auer. Tatsächlich ist das Brot auch für New Yorker Verhältnisse teuer. Ein gewöhnlicher Laib kostet dort durchschnittlich wenige US-Dollar, auch handwerklich hergestelltes Sauerteigbrot ist oft um unter 20 Dollar (umgerechnet 18,29 Euro) zu haben.
Die österreichische Bäckerei bietet in der US-Großstadt unter anderem Roggen-Sauerteigbrot an, das etwa 1,5 Kilogramm wiegt und in einem aus Deutschland importierten Ofen gebacken wird. Zudem sind ein kleinerer Brotlaib um 30 US-Dollar (umgerechnet 27,44 Euro), Butterbrote um 6 bis 14 Dollar (umgerechnet 5,49 bis 12,80 Euro), eine Brotbox um 480 Dollar (umgerechnet etwa 439 Euro) und ein Brotmesser um 230 Dollar (etwa 210 Euro) im Sortiment.
Boom handwerklicher Bäckereien
„Wir sind aktuell auf der Suche nach einem zweiten Standort in New York. Wir haben uns gedacht: Die eine Sache, in der wir ganz besonders gut sind, das bringen wir nach New York“, sagte Tim Auer. Roggenbrot gehört in Österreich zum Alltag, ist den USA aber deutlich weniger verbreitet. New York erlebt seit Jahren einen Boom handwerklicher Bäckereien und Sauerteigbrote.
Die Grazer Familie führt das Familienunternehmen in Österreich in dritter Generation und hat 45 Filialen, vorwiegend in Graz und Umgebung. Weitere Filialen sind unter anderem in Leibnitz, Wien und Kärnten.
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