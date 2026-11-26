Die meisten Leute, die den hohen Preis kritisiert hätten, seien nicht aus New York. In der Millionenstadt bekomme man kein schlechtes Feedback. „Das ist eine der allerteuersten Städte der Welt, eine der allerteuersten Straßen in dieser allerteuersten Stadt. Die sollen sich mal anschauen, was hier eine Wohnung kostet“, sagte Tim Auer, Sohn des Gründers Martin Auer. Tatsächlich ist das Brot auch für New Yorker Verhältnisse teuer. Ein gewöhnlicher Laib kostet dort durchschnittlich wenige US-Dollar, auch handwerklich hergestelltes Sauerteigbrot ist oft um unter 20 Dollar (umgerechnet 18,29 Euro) zu haben.