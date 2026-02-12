Verborgener Riese könnte in Milchstraße schlummern

Neue Forschungsergebnisse werfen die überraschende Frage auf, ob sich im Zentrum unserer Milchstraße wirklich ein supermassives Schwarzes Loch befindet: Stattdessen könnte sich dort ein extrem dichter Klumpen aus Dunkler Materie verbergen – eine geheimnisvolle Substanz, die wir nicht sehen, aber an ihrer Schwerkraft erkennen. Die Vorstellung eines unsichtbaren Riesen mitten in unserer Galaxie klingt wie Science-Fiction, könnte aber die Art und Weise, wie wir die Struktur der Milchstraße verstehen, revolutionieren.