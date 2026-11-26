Zu Beginn der Saison war er noch hart kritisiert worden, jetzt läuft es bei Florian Wirtz richtig rund. Mit einem erneut starken Auftritt half der 23-jährige Deutsche dem FC Liverpool entscheidend zum 3:0 (1:0)-Erfolg in der Champions League gegen Brügge.
Das 2:0 erzielte Wirtz in der 79. Spielminute mit einem sehenswerten Weitschuss selbst. „Alles an seinem Tor heute Abend war beeindruckend“, schrieb „The Athletic“ über den Treffer des jungen Deutschen. „Es war genau die Art von Tor, die Liverpool in der vergangenen Saison, als Wirtz von Bayer Leverkusen kam, öfter erwartet hatte.“
„Er hat nun richtig Fahrt aufgenommen“
Auf mehreren englischen Portalen erhielt Wirtz gute Noten für seinen Auftritt in Belgien. „Er sicherte den Ballbesitz zeitweise hervorragend und verwandelte das zweite Tor souverän“, schrieb etwa das „Liverpool Echo“.
„Bei Liverpool herrscht gute Laune, da Wirtz und (Alexander) Isak immer besser harmonieren“, schrieb ESPN. Isak erzielte die beiden weiteren Treffer für Liverpool. „Nach einer enttäuschenden ersten Saison hat Wirtz, der in seine zweite Saison eher schleppend gestartet war, nun richtig Fahrt aufgenommen“, so ESPN weiter. 2025 war Wirtz für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt.
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