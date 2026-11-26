„Bei Liverpool herrscht gute Laune, da Wirtz und (Alexander) Isak immer besser harmonieren“, schrieb ESPN. Isak erzielte die beiden weiteren Treffer für Liverpool. „Nach einer enttäuschenden ersten Saison hat Wirtz, der in seine zweite Saison eher schleppend gestartet war, nun richtig Fahrt aufgenommen“, so ESPN weiter. 2025 war Wirtz für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt.