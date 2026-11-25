Eine von der SPÖ in Auftrag gegebene Umfrage bringt für Salzburg ein überraschendes Ergebnis. Die FPÖ liegt mit 39,3 Prozent deutlicher als in allen bisherigen Umfragen auf Platz eins. Die nächste Überraschung folgt auf Platz zwei: Da liegt mit 18,6 Prozent die SPÖ noch vor der ÖVP mit 15,7 Prozent.