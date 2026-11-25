Eine von der SPÖ in Auftrag gegebene Umfrage bringt für Salzburg ein überraschendes Ergebnis. Die FPÖ liegt mit 39,3 Prozent deutlicher als in allen bisherigen Umfragen auf Platz eins. Die nächste Überraschung folgt auf Platz zwei: Da liegt mit 18,6 Prozent die SPÖ noch vor der ÖVP mit 15,7 Prozent.
Die SPÖ ließ die Umfrage im Oktober eineinhalb Jahre vor der kommenden Landtagswahl 2028 vom Linzer Market-Insitut durchführen. Insgesamt wurden 758 Wähler befragt. Auf Platz vier folgen die Grünen (12,8 Prozent), dahinter liegen noch die KPÖ (6,9 Prozent) und die Neos (5,1 Prozent).
Bei einer in der Realität nicht vorgesehenen Landeshauptfrau-Direktwahl liegt FPÖ-Chefin Marlene Svazek (38,4 Prozent) ebenfalls deutlich auf Platz eins vor dem neuen SPÖ-Chef Peter Eder (22,4 Prozent) und ÖVP-Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (18,7 Prozent).
Die ÖVP hatte vorsorglich schon im Vorfeld Kritik an der SPÖ-Umfrage geübt. Diese würde den üblichen Qualitätskriterien nicht entsprechen. Dass auch Werte hinter dem Komma veröffentlicht werden, ist für eine Umfrage tatsächlich ungewöhnlich.
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