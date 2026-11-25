Sie schrie vor Schmerzen und weinte, als der Oberarzt sie im April 2025 im Zeller Tauernklinikum behandelte: Das erzählte die junge und traumatisierte Frau der Gerichtsgutachterin, die eine schwere Gesundheitsschädigung feststellte. Doch der angeklagte Mediziner hat nur eine fahrlässige Körperverletzung zu verantworten.
Die „Krone“ berichtete mehrfach über den Fall – so auch über den ersten Verhandlungstag am 25. März 2026. Wegen Körperverletzung und Ausnützung eines Vertrauensverhältnisses musste sich ein damals im Tauernklinikum in Zell am See tätiger Arzt verantworten. Er habe nur seine Arbeit gemacht, bestritt der ausländische Mediziner die Vorwürfe. An jenem April-Tag war eine junge Frau, Anfang 20 und mit schwerer Vorerkrankung, ins Spital gekommen, um sich aufgrund von Schmerzen im Unterbauch untersuchen zu lassen. Doch als der Gynäkologe sie behandelte, schrie sie vor Schmerzen auf, rief dabei auch „Stopp“.
Blutung bei Opfer nicht bemerkt
Der Arzt meinte bei der Verhandlung: „Fachlich musste ich das machen.“ Die durch die Untersuchung ausgelöste Blutung habe er nicht bemerkt. Ein medizinischer Gutachter erkannte jedoch eine Handlung des Arztes, die medizinisch nicht indiziert gewesen sei. Die Richterin ließ ein weiteres Gutachten einholen: Eine Neuro-Psychiaterin solle die psychischen Folgen für das Opfer bewerten.
Opfer leidet unter Panikattacken
Tatsächlich erkannte die Expertin eine schwere Gesundheitsschädigung in Form einer „Anpassungsstörung mit Panikattacken“, die teilweise durch die Untersuchung ausgelöst wurde. Aber: Rechtlich könne weder ein Ausnützen des Vertrauensverhältnisses noch eine Körperverletzung erkannt werden, führte die Richterin bei der Prozessfortsetzung am Mittwoch aus: „Es kann kein Verletzungsvorsatz nachgewiesen werden, daher handelt es sich um eine fahrlässige Körperverletzung.“
Die Richterin bot dem mittlerweile in Deutschland tätigen Arzt eine Diversion an: Zahlt er 2000 Euro Geldbuße an das Landesgericht und 5720 Euro Schmerzengeld an das Opfer, wird das Strafverfahren eingestellt – ohne eine Vorstrafe. Der Mediziner willigte ein und will binnen sechs Monaten zahlen.
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