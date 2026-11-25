Die „Krone“ berichtete mehrfach über den Fall – so auch über den ersten Verhandlungstag am 25. März 2026. Wegen Körperverletzung und Ausnützung eines Vertrauensverhältnisses musste sich ein damals im Tauernklinikum in Zell am See tätiger Arzt verantworten. Er habe nur seine Arbeit gemacht, bestritt der ausländische Mediziner die Vorwürfe. An jenem April-Tag war eine junge Frau, Anfang 20 und mit schwerer Vorerkrankung, ins Spital gekommen, um sich aufgrund von Schmerzen im Unterbauch untersuchen zu lassen. Doch als der Gynäkologe sie behandelte, schrie sie vor Schmerzen auf, rief dabei auch „Stopp“.