Schon wieder gibt es einen folgenschweren Zahlenfehler bei der SPÖ! Wenige Stunden, nachdem die Salzburger Genossen eine eigens beauftragte Umfrage mit überraschenden Zahlen vorlegten, meldet sich das durchführende Marktforschungsinstitut zu Wort: Die Zahlen waren einfach falsch.
Für einiges Aufsehen hat im politischen Salzburg am Mittwochvormittag die SPÖ-Umfrage zur nächsten Landtagswahl gesorgt. Die FPÖ war mit Riesenvorsprung auf Platz eins, die SPÖ noch vor der ÖVP auf Platz zwei. Zu Mittag war dann plötzlich wieder alles anders.
Das durchführende Linzer Market-Institut meldete sich per Aussendung zu Wort: Die Zahlen sind so nicht richtig! Die SPÖ habe einfach nur die Rohdaten übernommen. Immerhin diese Zahlen stimmten, man könne sie aber nicht einfach als Sonntagsfrage veröffentlichen. „Das ist uns in 30 Jahren noch nicht passiert“, sagte Market-Institutsvorstand David Pfarrfhofer einigermaßen fassungslos zur „Krone“.
ÖVP liegt doch auf Platz 2
Eine tatsächliche Hochrechnung durch das Market-Institut führt zu einem deutlich anderen Ergebnis: Die FPÖ kommt demnach auf 31 Prozent und ist dennoch klar auf Platz eins, die ÖVP liegt mit 22 Prozent auf Platz zwei. Bei einer Hochrechnung fließen noch zahlreiche weitere Gesichtspunkte ein, wie etwa das Stimmverhalten bei der letzten Wahl.
Erst dahinter kommt die SPÖ mit 17 Prozent, noch einmal unter dem historisch schlechtesten Ergebnis von 2023 mit 17,9 Prozent. KPÖ und Grüne halten bei jeweils 11 Prozent. Der Wert für die Neos mit 5 Prozent war als einziger richtig.
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