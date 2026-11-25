ÖVP liegt doch auf Platz 2

Eine tatsächliche Hochrechnung durch das Market-Institut führt zu einem deutlich anderen Ergebnis: Die FPÖ kommt demnach auf 31 Prozent und ist dennoch klar auf Platz eins, die ÖVP liegt mit 22 Prozent auf Platz zwei. Bei einer Hochrechnung fließen noch zahlreiche weitere Gesichtspunkte ein, wie etwa das Stimmverhalten bei der letzten Wahl.