Die Hälfte ist geschafft! Salzburgs U19 hat Roter Stern im Hinspiel der dritten Runde in der Youth League mit 5:0 besiegt und sich eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel in zwei Wochen geschaffen.
Salzburgs U19 machte einen riesigen Schritt in Richtung Sechzehntelfinale der UEFA Youth League! Auf eigenem Rasen fertigten die Jungbullen in der dritten Runde des Meisterwegs Roter Stern mit 5:0 ab. „Es war extrem wichtig, auch die Anzahl an Toren zu schießen und vorzulegen“, meinte Salzburg-Trainer Danny Galm. Das Rückspiel in zwei Wochen sollte damit nur noch Formsache sein. Der Deutsche warnt dennoch: „Im Fußball kann alles passieren. Es gibt keinen Grund, irgendwie nachlässig zu sein.“
Nach zweieinhalb Minuten wackelte nach einer Hereingabe von Kapitän Ilia Ivanschitz bereits zum ersten Mal das Aluminium am Tor der Serben. In der 7. Minute klingelte es zum ersten Mal: Nach einem Schuss von Johannes Moser staubte Tejiri in perfekter Stürmer-Manier zur verdienten Führung ab. Bis auf ein Abseitstor, einen gefährlichen Abschluss sowie einen Kopfball jeweils von Tejiri blieb die restliche erste Hälfte jedoch ereignislos.
Matjasec mit zwei Toren und einer Vorlage
Nur 28 Sekunden nach Wiederanpfiff schloss erneut Tejiri ab – jedoch ans Außennetz. In der 56. Minute fiel das lang ersehnte 2:0: Moser spielte einen genialen Laufpass auf Filip Matijasevic, der auf Miha Matjasec ablegte. Der Slowene musste nur noch zu seinem dritten Tor im laufenden Bewerb einschieben. Für die Entscheidung sorgte Ify Onwuzulike (79.): Der 16-jährige Innenverteidiger erzielte per Kopf sein zweites Saisontor in der Nachwuchs-Königsklasse. Kurz vor Schlusspfiff sammelte Matjasec noch einen weiteren Scorerpunkt in Form eines Assists: Alleine marschierte er Richtung gegnerischen Goalie und legte uneigennützig auf Joker Said Nisic (88.) ab.
Keine 60 Sekunden später hatte der Topscorer der Jungbullen noch immer nicht genug und erzielte das 5:0.
Es ist uns gelungen, zum richtigen Zeitpunkt Tore zu machen. Das Wichtigste im Fußball ist einfach, beide Strafräume zu dominieren.
Salzburgs U19-Trainer Danny GALM
Bild: GEPA
Damit hat Salzburg beste Karten, in die K.o.-Phase ab Februar 2027 einzuziehen. Davor muss jedoch noch das Rückspiel am 9. Dezember (13 Uhr) in Serbien absolviert werden.
UEFA Youth League, Meisterweg 3. Runde, Hinspiel: FC Salzburg – Roter Stern 5:0 (1:0). Tore: Tejiri (7.), Matjasec (57., 89.), Onwuzulike (79.), Nisic (88.). – FC Salzburg (4-2-3-1): Hupfauf; Feldinger (66. Swozil), Pokorny, Onwuzulike, Zangerl; Aleksic (84. Schaider), Ivanschitz; Matjasec, Matijasevic (66. Sulbaran), Moser (76. Werner); Tejiri (84. Nisic). – Akademie Liefering, Ellefsen (Fär).
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