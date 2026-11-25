Matjasec mit zwei Toren und einer Vorlage

Nur 28 Sekunden nach Wiederanpfiff schloss erneut Tejiri ab – jedoch ans Außennetz. In der 56. Minute fiel das lang ersehnte 2:0: Moser spielte einen genialen Laufpass auf Filip Matijasevic, der auf Miha Matjasec ablegte. Der Slowene musste nur noch zu seinem dritten Tor im laufenden Bewerb einschieben. Für die Entscheidung sorgte Ify Onwuzulike (79.): Der 16-jährige Innenverteidiger erzielte per Kopf sein zweites Saisontor in der Nachwuchs-Königsklasse. Kurz vor Schlusspfiff sammelte Matjasec noch einen weiteren Scorerpunkt in Form eines Assists: Alleine marschierte er Richtung gegnerischen Goalie und legte uneigennützig auf Joker Said Nisic (88.) ab.