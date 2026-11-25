Tragischer Unfall am Mittwoch in Radstadt: Ein Betonmischer war gegen die Mittagszeit, wie berichtet, auf einem unbeschranktem Bahnübergang mit Rotlichtampel mit einem Güterzug kollidiert. Wie jetzt bekannt wurde, kam für den 24-jährigen Lkw-Fahrer jede Hilfe zu spät.
Der 24-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Bahnstrecke ist für die Aufräumarbeiten nach dem Unfall zwischen Radstadt und Mandling bis in die Abendstunden gesperrt.
Für Reisende wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Eben im Pongau und Schladming in der Steiermark eingerichtet. Dadurch kommt es zu Verzögerungen bis zu einer Stunde.
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