Mit der Nummer von Ex-Bulle Kerim Alajbegović nahm ein Spieler am Abschlusstraining von Red Bull Salzburg vor der Heimpartie in der Europa League gegen Ararat-Armenia teil. Das lag hinter dem überraschenden Auftritt des Jungspunds in Taxham.
Mit der Nummer 27 sorgte Kerim Alajbegović in der vergangenen Saison bei Red Bull Salzburg für Furore. Der Leihspieler aus Leverkusen war der beste Kicker bei den Bullen. Mittlerweile schnürt er für Juventus Turin in der Serie A die Schuhe. Seit 2026/27 gehört die Ex-Nummer des Bosniers Johannes Moser. Der junge Österreicher wird langsam an die Kampfmannschaft herangeführt und kommt bei Kooperationsklub FC Liefering und in der Youth League zum Einsatz.
Seit Sommer in Salzburg
Am Mittwoch war dennoch ein Spieler mit jener 27 am Shirt beim Abschlusstraining von Red Bull Salzburg dabei. Dabei handelte es sich um einen Akteur, der erst seit wenigen Monaten in Salzburg ist: Yuri Leles. Der Brasilianer wechselte im Sommer leihweise von RB Bragantino, dem brasilianischen Bullen-Schwesterklub, zu Liefering. In bislang zwölf Saisoneinsätzen in der 2. Liga kommt er auf vier Tore und zwei Assists.
Was aber machte er beim Training der Bullen? Der 19-Jährige wirkte mit, damit das Team in Hinblick auf den Treff mit dem Tabellenschlusslicht der Europa League gewisse Spielformen trainieren konnte. Dafür war eine gewisse Anzahl an Kickern nötig. Für einen Einsatz gegen Ararat-Armenia am fünften Spieltag der Europa League ist Leles nicht vorgesehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.