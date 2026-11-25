Seit Sommer in Salzburg

Am Mittwoch war dennoch ein Spieler mit jener 27 am Shirt beim Abschlusstraining von Red Bull Salzburg dabei. Dabei handelte es sich um einen Akteur, der erst seit wenigen Monaten in Salzburg ist: Yuri Leles. Der Brasilianer wechselte im Sommer leihweise von RB Bragantino, dem brasilianischen Bullen-Schwesterklub, zu Liefering. In bislang zwölf Saisoneinsätzen in der 2. Liga kommt er auf vier Tore und zwei Assists.