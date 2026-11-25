Der derzeitige Kaufmännische Direktor Lukas Crepaz hat seine Bewerbung schon abgegeben. Ihm gleichgetan haben es 24 andere Männer und Frauen. Ab März 2027 beginnt die neue Amtszeit. Wer diese antritt, soll innerhalb der kommenden vier Wochen entschieden werden.
„Nach reiflicher Überlegung habe ich meine Bewerbung abgegeben“, sagte der Festspiel-Geschäftsführer im Gespräch mit der „Krone“ am Dienstag. „Ich tue das, weil es für die Festspiele wichtig ist in dieser Phase Kontinuität zu haben“, erklärt Crepaz und spricht damit die schwierigen Jahre der Sanierung an. Lange war unklar gewesen, ob er sich um eine erneute Amtszeit bewerben wolle.
Während Crepaz noch überlegte, formulierten in der Zwischenzeit 24 andere Männer und Frauen ihre Bewerbung. 15 davon kommen aus Österreich und 10 haben einen internationalen Hintergrund.
Schon bis Weihnachten soll eine Entscheidung gefallen sein. Somit verbleiben nur mehr knappe vier Wochen bis Klarheit herrscht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.