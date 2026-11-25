„Nach reiflicher Überlegung habe ich meine Bewerbung abgegeben“, sagte der Festspiel-Geschäftsführer im Gespräch mit der „Krone“ am Dienstag. „Ich tue das, weil es für die Festspiele wichtig ist in dieser Phase Kontinuität zu haben“, erklärt Crepaz und spricht damit die schwierigen Jahre der Sanierung an. Lange war unklar gewesen, ob er sich um eine erneute Amtszeit bewerben wolle.