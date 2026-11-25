Manchen fällt bei ihrem Anblick das Weihnachtskeks aus der Hand, andere finden sie besinnlich genug: Weihnachtsbäume aus Kunststoff. Die „Krone“ weiß, was sie kosten und worauf beim Kauf zu achten ist.
Sie verströmen keinen Tannenduft, dafür nadeln sie nicht und müssen am Heiligen Abend bestenfalls abgestaubt – aber nicht mühsam nachhause transportiert werden: Christbäume aus Kunststoff. Für die einen ein absolutes No-Go, für die anderen praktische Alternative zu Fichte & Co.
Große Preisunterschiede
Die Arbeiterkammer hat die Preise bei 13 Händlern unter die Lupe genommen, der Vergleich zeigt: Die Unterschiede betragen bis zu mehr als 1000 Prozent. Der günstigste Baum mit einer Höhe von 120 Zentimetern ist bei Obi um 19,99 Euro erhältlich, die teuerste Alternative in der gleichen Größe ist um 89,99 Euro in den Online-Shops von Dehner und Bellaflora zu haben.
Naturgetreue Optik kostet
Wer zu Weihnachten gerne „groß“ denkt, kann sich bei Action um 29,95 Euro einen 210 Zentimeter großen Baum holen. Die Konsumentenschützer raten aber dazu, sich beim Kauf nicht nur vom Preis leiten zu lassen. Wer beispielsweise auf naturgetreue Optik Wert legt, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Da die Bäume überwiegend aus Kunststoff bestehen, sind sie übrigens nur schwer zu recyceln.
Den gesamten Preisvergleich finden Sie hier.
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