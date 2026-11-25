Große Preisunterschiede

Die Arbeiterkammer hat die Preise bei 13 Händlern unter die Lupe genommen, der Vergleich zeigt: Die Unterschiede betragen bis zu mehr als 1000 Prozent. Der günstigste Baum mit einer Höhe von 120 Zentimetern ist bei Obi um 19,99 Euro erhältlich, die teuerste Alternative in der gleichen Größe ist um 89,99 Euro in den Online-Shops von Dehner und Bellaflora zu haben.