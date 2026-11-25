Übrigens: Wer seinen Hauptwohnsitz in Wels hat, erhält eine kostenlose Dauerkarte zugeschickt. Diese muss spätestens bis zum 7. März 2027 aktiviert werden.

Der reguläre Kartenverkauf beginnt im Dezember 2026 – und ein Jahresticket könnte ein charmantes Weihnachtsgeschenk sein.