Die OÖ. Landesgartenschau in Wels zeigt ab 2. April 2027, wie Stadt und Natur miteinander verschmelzen. Neben dem neu angelegten Volksgarten entstehen weitere Gartenwelten – und Schülerinnen und Schüler steuerten ein Graffiti-Kunst bei. Der Kartenvorverkauf startet bald.
Der neue Volksgarten im Zentrum von Wels mit einer Fläche von mehr als zehn Hektar ist nicht nur ein österreichweites Vorreiterprojekt in der Stadtentwicklung, sondern auch das Herzstück der Landesgartenschau 2027.
Man spricht vom größten Entsiegelungsprojekt, da rund 40.000 Quadratmeter ehemaliges Messegelände vom Asphalt befreit wurden. Insgesamt wurden 520 Bäume und rund 1000 Gehölze gepflanzt. Zudem entstanden ein Teich, eine Bucht an der Traun, Spiel- und Sportzonen, Baumalleen und Grünflächen. Der Volksgarten wird bereits jetzt sehr gut angenommen und besucht.
Heckenlabyrinth und Blumenmeer
Der Volksgarten bietet sich schon jetzt als Begegnungsort für alle Generationen an. So verwandelte sich etwa das Bootshaus an der Welser Traun in ein erfrischendes Graffiti-Kunstwerk, gestaltet von Welser Schülerinnen und Schülern.
Waldgarten am „Hausberg“ von Wels
Die Landesgartenschau weitet sich aber in der gesamten Stadt aus. Obwohl der Winter einzieht, wird an der Gestaltung der sechs geplanten Gartenwelten gearbeitet. Ob Granitfindlinge, Wasserwelten, grüne Wände oder riesige Skulpturen – es wird zahlreiche Erlebnisse und Attraktionen geben. Am Reinberg, dem Hausberg von Wels, entsteht der Waldgarten. Man pflanzt ein Heckenlabyrinth aus 600 Hainbuchen. Auch eine neue Aussichtsplattform wird es geben.
Schritt für Schritt entstehen die besonderen Erlebnisse in der Landesgartenschau – die Vorfreude auf die Eröffnung wächst!
Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ. Landesgartenschau
Wels soll ein Blumenmeer werden
Zahlreiche Ansaaten und Pflanzungen werden gemacht. Bei der Eröffnung am 2. April 2027 soll die Stadt Wels in einem Blütenmeer von 300.000 Blumen aufleuchten.
Heimische Garten- und Landschaftsbaubetriebe, Studierende der BOKU und der FH Oberösterreich wirken bei der Umsetzung der Landesgartenschau mit.
Übrigens: Wer seinen Hauptwohnsitz in Wels hat, erhält eine kostenlose Dauerkarte zugeschickt. Diese muss spätestens bis zum 7. März 2027 aktiviert werden.
Der reguläre Kartenverkauf beginnt im Dezember 2026 – und ein Jahresticket könnte ein charmantes Weihnachtsgeschenk sein.
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