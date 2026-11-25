Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat in Linz ein neues Zentrum gebaut – und das spielt alle Stückeln. Das nicht mehr gar so angestaubte Image soll damit auch nach außen hin aufgepeppt werden. Immerhin 44 Millionen Euro hat der Bau gekostet.
Wenn einem hier auf den Zahn gefühlt wird, dann bekommt man oft sein Lächeln zurück: Die Österreichische Gesundheitsholding (ÖGK) hat in der Granisonstraße in Linz ein neues Zahngesundheitszentrum erreichtet – um fast 44 Millionen Euro. „Das ist ein Meilenstein und das modernste Ambulatorium in ganz Österreich“, ist Albert Maringer, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK stolz. Seit 19. Oktober werden Patienten betreut.
Alles ist möglich
Wie groß der Bedarf ist, zeigt, dass am ersten Tag schon 141 Personen versorgt wurden. 17 Zahnärzte stehen im Einsatz, ihnen stehen 23 Ordinationsstühle zur Verfügung. Zudem bietet man eine Zahnprothetik an, die alle Stückeln spielt. Einen Unterschied zum „normalen“ Zahnarzt gibt es nicht, weil man auch Behandlungen bekommt, die von der ÖGK nicht abgedeckt und selbst bezahlt werden müssen. „Wir bewegen uns am freien Markt“, so Maringer. Denn entgegen der weit verbreitet Annahme nimmt man nicht nur Schmerzpatienten auf, sondern man kann sich ganz „normal“ einen Termin ausmachen zur Kontrolle.
Umfangreiches Angebot
„Allerdings sind unsere Hygienestandards auf Krankenhausniveau“, betont die ärztliche Leiterin, Primaria Andrea Koren. Für Kinder, Menschen mit Beeinträchtigungen und ältere Semester hat man einige Bereiche in denen auf alle Bedürfnisse eingegangen werden kann. Mit dem KUK und dem Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern hat man Kooperationen.
Ich habe nach dem Studium gleich hier angefangen, und ich liebe es. Ich mag es, dass wir hier im Team arbeiten und jeder seine Expertise einbringen kann.
Valentina Pühringer (29), Zahnärztin im ZGZ
Bild: Gerald Schwab
Spannend ist aber auch, dass die Arbeit am Ambulatorium vor allem von jungen Ärzten geschätzt wird. „Ich habe nach dem Studium gleich hier angefangen, und ich liebe es. Ich mag es, dass wir hier im Team arbeiten und jeder seine Expertise einbringen kann“, sagt etwa Valentina Pühringer (29). Und: Man muss sich nicht um Büroarbeit, Behörden und Mitarbeiter kümmern. „Das macht es natürlich interessant“, so Maringer. Doch man will sich weiterentwickeln und investieren, denn Automation und Digitalisierung werden auch im Bereich der Zahngesundheit immer wichtiger.
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