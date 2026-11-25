Alles ist möglich

Wie groß der Bedarf ist, zeigt, dass am ersten Tag schon 141 Personen versorgt wurden. 17 Zahnärzte stehen im Einsatz, ihnen stehen 23 Ordinationsstühle zur Verfügung. Zudem bietet man eine Zahnprothetik an, die alle Stückeln spielt. Einen Unterschied zum „normalen“ Zahnarzt gibt es nicht, weil man auch Behandlungen bekommt, die von der ÖGK nicht abgedeckt und selbst bezahlt werden müssen. „Wir bewegen uns am freien Markt“, so Maringer. Denn entgegen der weit verbreitet Annahme nimmt man nicht nur Schmerzpatienten auf, sondern man kann sich ganz „normal“ einen Termin ausmachen zur Kontrolle.