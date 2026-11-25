Umbesetzungen bis Jahresende

Die Umbesetzungen in den Aufsichtsräten sollen jedenfalls bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Frauscher hat im „Krone“-Interview angekündigt, den bei der Energie AG und beim Flughafen eingeschlagenen Weg auch bei anderen Landesunternehmen wie etwa der Thermenholding oder der Wirtschaftsagentur Business Upper Austria fortzusetzen. Ihr Vorgänger Markus Achleitner saß in insgesamt acht Aufsichtsräten.