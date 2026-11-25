Die neue oberösterreichische Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher (ÖVP) läutet bei der Besetzung von Aufsichtsräten einen Kulturwandel ein. Die Reaktionen darauf fallen durchwegs positiv aus. Politikwissenschafter Peter Filzmaier sieht die Entwicklung etwas differenzierter – und warnt vor zu viel Wahltaktik.
Die Reaktionen auf die Entscheidung der neuen ÖVP-Landesrätin Christiane Frauscher, sich selbst nicht in Aufsichtsräte operativer Landesunternehmen wie der Energie AG oder des Flughafens Linz zu setzen (die „Krone“ berichtete), fallen durchwegs positiv aus. Es heißt, die Politik gehe hier in die richtige Richtung, oder aber auch: „Zeit wird’s.“
Filzmaier sieht möglichen Interessenkonflikt
Nicht ganz so eindeutig sieht das der Politikwissenschafter und Professor Peter Filzmaier. Er hält es durchaus für legitim, dass Politiker als gewählte Vertreter des Landes in den Aufsichtsräten landeseigener Unternehmen sitzen.
Das eigentliche Problem sei ein möglicher Interessenkonflikt, den er am Beispiel der Energie AG festmacht: „Einerseits muss ja das Land als Mehrheitseigentümer der Gesellschaft hohe Gewinne und Gewinnausschüttungen der Energie AG für das Landesbudget wollen. Andererseits steht die Politik unter Druck, für niedrige Energiepreise zu sorgen.“
Aktive Politiker im Aufsichtsrat als Kontrollorgan sind in Landesgesellschaften argumentierbar, weil die ja das Land als Eigentümer der Gesellschafter ist.
Professor Peter Filzmaier
Bild: Wolfgang Spitzbart
Diesem Interessenkonflikt, so der Politikprofessor, wolle man womöglich mit der Entsendung von Nicht-Politikern in den Aufsichtsrat ausweichen.
Umbesetzungen bis Jahresende
Die Umbesetzungen in den Aufsichtsräten sollen jedenfalls bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Frauscher hat im „Krone“-Interview angekündigt, den bei der Energie AG und beim Flughafen eingeschlagenen Weg auch bei anderen Landesunternehmen wie etwa der Thermenholding oder der Wirtschaftsagentur Business Upper Austria fortzusetzen. Ihr Vorgänger Markus Achleitner saß in insgesamt acht Aufsichtsräten.
FPÖ und SPÖ halten an Mandaten fest
Spannend wird sein, ob auch andere Parteien ihre Vertreter aus den Kontrollgremien abziehen. Aktuell sieht es so aus: Im Aufsichtsrat der Energie AG sitzen SPÖ-Chef Martin Winkler und FPÖ-Politiker Herwig Mahr. Beide halten an ihren Mandaten fest.
Filzmaier warnt allerdings vor zu viel Wahltaktik: „Überlegungen, was da für den bevorstehenden Landtagswahlkampf in der Bevölkerung besser ankommt, hat mit Sachlichkeit wenig zu tun.“
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