„Denkt einfach nicht so viel nach!“ Rund um Familienfeste wird es für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch oft besonders schwer. Wie Tanja und Thomas P. aus Urfahr-Umgebung damit umgegangen sind und was Betroffenen am meisten hilft – wir haben nachgefragt.
Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten – oder auf alle Fälle eines davon – heißt Clara und wohnt im Bezirk Urfahr-Umgebung. Sie ist zwei Jahre alt und Mamas und Papas ganzer Stolz. Denn lange bangten Tanja und Thomas P. darum, ob ihr Traum von einer eigenen Familie jemals in Erfüllung gehen würde. „Nachdem wir uns unser Eigenheim gebaut hatten, waren wir bereit für ein Kind.“ Aber es kam anders als gedacht: Es wollte einfach nicht klappen. Auch Tanjas Endometriose erschwerte den Weg zum Wunschkind.
„Wir haben uns dann ärztlichen Rat eingeholt und es nach drei Jahren auf künstlichem Weg probiert. Aber auch da waren es leider drei Fehlschläge.“ Eine schwere Zeit für die beiden. „Wenn dann wieder jemand im Freundeskreis verkündet hat, dass sie ein Baby bekommen, ist für uns jedes Mal kurz die Welt zusammengebrochen. Warum klappte es denn bei uns nicht?“, erinnert sich die heute 36-Jährige.
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