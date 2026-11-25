Bub hat panische Angst vor Ärzten

Doch das war erst der Anfang eines langen Leidenswegs. Immer mehr gesundheitliche Probleme kamen dazu – die Wirbelsäule (Skoliose), Vernarbungen an der Luftröhre und vieles mehr. „Wir sind extrem oft im Krankenhaus. Hannes ist schon so traumatisiert, dass er, sobald er ein Arztgewand sieht, zu schreien beginnt und nicht mehr aufhört“, erzählt die Mama. Hinzu kommt, dass der Bub wegen der Vernarbungen an der Luftröhre nicht sprechen kann. „Wir lernen jetzt auch Gebärdensprache“, so Melanie. Sogar gehen hat der tapfere kleine Mann trotz aller Widrigkeiten gelernt. Obwohl die Ärzte der Meinung waren, dass Hannes aufgrund seiner Erkrankung nicht einmal das Sitzen lernen werden könne – doch er ist eben ein echter Kämpfer. Schon deshalb machen seine Eltern alles, was in ihrer Macht steht, um ihren Sohn zu unterstützen: „Wir wollen ihm jede nur erdenkliche Therapie ermöglichen, damit es ihm besser geht.“