Zehn Operationen musste der kleine Bub (2) aus dem Bezirk Kirchdorf bereits überstehen. Trotz aller Widrigkeiten kämpft er tapfer gegen seine Krankheit. Die „Krone“-Leser können den kleinen Hannes nun auch finanziell tatkräftig unterstützen.
Mit seinen knapp zwei Jahren ist Hannes erst 73 Zentimeter groß und 7,5 Kilo schwer, aber der kleine Mann „kämpft wie ein Löwe“, wie Mama Melanie (29) stolz betont. Zehn Operationen in den ersten 20 Lebensmonaten, vier Flüge mit dem Notarzthubschrauber und zahllose Spitalsaufenthalte hat Hannes schon hinter sich. Grund für die dramatische Situation: Der Bub hat eine seltene und heimtückische Krankheit, die sogenannte VACTERL-Assoziation.
Sechs Fehlbildungen
Jeder Buchstabe steht dabei für eine eigene Fehlbildung. „Hannes hat sechs Buchstaben, also fast das gesamte Spektrum“, sagt Mama Melanie. Schon vor der Geburt war klar, dass ihr Zweitgeborener einen Herzfehler – das Organ liegt falsch – hat. Zudem fehlt ihm ein Lungenflügel und seine Daumen waren nicht angewachsen.
Bub hat panische Angst vor Ärzten
Doch das war erst der Anfang eines langen Leidenswegs. Immer mehr gesundheitliche Probleme kamen dazu – die Wirbelsäule (Skoliose), Vernarbungen an der Luftröhre und vieles mehr. „Wir sind extrem oft im Krankenhaus. Hannes ist schon so traumatisiert, dass er, sobald er ein Arztgewand sieht, zu schreien beginnt und nicht mehr aufhört“, erzählt die Mama. Hinzu kommt, dass der Bub wegen der Vernarbungen an der Luftröhre nicht sprechen kann. „Wir lernen jetzt auch Gebärdensprache“, so Melanie. Sogar gehen hat der tapfere kleine Mann trotz aller Widrigkeiten gelernt. Obwohl die Ärzte der Meinung waren, dass Hannes aufgrund seiner Erkrankung nicht einmal das Sitzen lernen werden könne – doch er ist eben ein echter Kämpfer. Schon deshalb machen seine Eltern alles, was in ihrer Macht steht, um ihren Sohn zu unterstützen: „Wir wollen ihm jede nur erdenkliche Therapie ermöglichen, damit es ihm besser geht.“
Oma, Opa und Bruder helfen
Zum Glück bekommen Mama Melanie und ihr Lebensgefährte Daniel (38) viel Unterstützung von Oma und Opa, denn Hannes hat einen älteren Bruder, Gabriel (3). „Und natürlich ist Eifersucht ein Thema“, sagt die Mama. Denn Hannes sei extrem auf sie fixiert, verlange derzeit sehr viel Aufmerksamkeit.
Liebe Leser!
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Nur wenig Wissen über Krankheit
Auch finanziell ist die Situation angespannt. Die Spezialnahrung kostet viel Geld, dazu kommen die hunderten Kilometer, die die Familie zu den Therapien und Ärzten zurücklegen muss. Wie es weitergeht, weiß niemand. „Wir kennen keinen, der die Krankheit hat. Vielleicht finden wir über die Weihnachtsfreude der ,Krone‘ jemanden, damit wir uns austauschen können“, hoffen Melanie und Daniel.
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