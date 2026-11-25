Mit zwei Außenstellen der Veterinärmedizinischen Universität will Oberösterreich mehr angehende Tierärzte für eine berufliche Zukunft im ländlichen Raum gewinnen. Bereits im Herbst 2027 sollen die ersten Studenten einen Teil ihrer Ausbildung in Oberösterreich absolvieren. Im Vorfeld der Präsentation gab es allerdings politische Irritationen.
Der offizielle Termin am Mittwoch hatte im Vorfeld für einigen Trubel gesorgt. Denn bei der Präsentation der oberösterreichischen Außenstellen der Veterinärmedizinischen Universität fehlte ausgerechnet jene Ministerin, die für die Hochschulen in Österreich zuständig ist.
In Oberösterreich heißt es, Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) habe ihre Teilnahme abgesagt. In Wien wiederum heißt es, es sei bekannt gewesen, dass sie an diesem Tag am Wissenschaftsausschuss teilnehmen müsse.
Nachwuchssorgen bei den Tierärzten
So oder so: Bei dem Projekt selbst geht es um ein Problem, das vor allem in den ländlichen Regionen immer größer wird: Es wird zunehmend schwieriger, ausreichend Nachwuchs für die Nutztiermedizin zu finden. Dem will man mit den beiden Außenstellen an den landwirtschaftlichen Schulen in Elmberg in Linz und in St. Florian entgegenwirken.
Bereits im Herbst 2027 sollen die ersten angehenden Tierärzte einen Teil ihrer Ausbildung in Oberösterreich absolvieren, langfristig rechnet man mit zehn bis 20 Studenten pro Semester. In die praktische Ausbildung werden heimische Bauernhöfe und Tierarztpraxen eingebunden. Die Schwerpunkte liegen auf der Wiederkäuer-, Schweine- und Geflügelmedizin.
„Unsere Bäuerinnen und Bauern brauchen Tierärztinnen und Tierärzte, die im Ernstfall rasch zur Stelle sind und die Herausforderungen unserer landwirtschaftlichen Betriebe kennen“, sagt Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP).
Land investiert 150.000 Euro
Das Land OÖ steuert zum Aufbau der beiden Standorte 150.000 Euro bei, der Bund stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung. Neben der praktischen Ausbildung der Studenten sind auch Forschungsprojekte sowie Fort- und Weiterbildungen geplant.
Auch Amtstierärzte werden gesucht
Ein Problem hat aber auch das Land OÖ selbst: Es wird zunehmend schwieriger, offene Stellen im amtstierärztlichen Dienst zu besetzen. Von den jährlich 223 Studienplätzen an der Veterinärmedizinischen Universität sind österreichweit elf für Aufgaben im öffentlichen Interesse reserviert. Zwei davon sichert sich Oberösterreich ab dem Studienjahr 2027/28. Die Ausschreibung soll bereits Anfang nächsten Jahres erfolgen.
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