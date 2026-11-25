Nachwuchssorgen bei den Tierärzten

So oder so: Bei dem Projekt selbst geht es um ein Problem, das vor allem in den ländlichen Regionen immer größer wird: Es wird zunehmend schwieriger, ausreichend Nachwuchs für die Nutztiermedizin zu finden. Dem will man mit den beiden Außenstellen an den landwirtschaftlichen Schulen in Elmberg in Linz und in St. Florian entgegenwirken.