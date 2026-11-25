Malzner entschied sich nach ihrer Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin für den Fachbereich Unfallchirurgie und ist aktuell noch als Fachärztin am UKH Linz tätig. Künftig kehrt sie jedoch zu ihren Wurzeln zurück und wird sich wieder voll der Allgemeinmedizin widmen. „Ich möchte den Menschen in seiner Gesamtheit behandeln. Das ist als Hausärztin in einer anderen Form möglich als in einem Fachgebiet. In einer guten Behandlung spielt eine vertrauensvolle Beziehung eine große Rolle. Das gelingt nur über einen längeren Zeitraum“, so jene Dame, die mit ihrer Heimat Niederneukirchen nur einen Steinwurf von der Stiftsgemeinde entfernt wohnt.