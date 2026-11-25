Für viele Einwohner in St. Florian (Linz-Land) beginnt im kommenden Jahr ein neues Kapitel in der medizinischen Versorgung. Mit Martina Malzner zieht frischer Wind in die Kassenarztordination in der Wienerstraße ein, wobei die 40-Jährige vor allem eines in den Mittelpunkt stellen will: Zeit, Vertrauen und Nähe zu ihren Patienten.
Ab 1. Februar bekommt St. Florian bei Linz eine neue Kassenärztin: Die 40-jährige Allgemeinmedizinerin und Unfallchirurgin Martina Malzner übernimmt die Ordination von Hannes Hoffmann. Die zweifache Mutter setzt auf persönliche Betreuung und eine langfristige Begleitung ihrer Patienten.
Malzner entschied sich nach ihrer Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin für den Fachbereich Unfallchirurgie und ist aktuell noch als Fachärztin am UKH Linz tätig. Künftig kehrt sie jedoch zu ihren Wurzeln zurück und wird sich wieder voll der Allgemeinmedizin widmen. „Ich möchte den Menschen in seiner Gesamtheit behandeln. Das ist als Hausärztin in einer anderen Form möglich als in einem Fachgebiet. In einer guten Behandlung spielt eine vertrauensvolle Beziehung eine große Rolle. Das gelingt nur über einen längeren Zeitraum“, so jene Dame, die mit ihrer Heimat Niederneukirchen nur einen Steinwurf von der Stiftsgemeinde entfernt wohnt.
Lange Wartezeiten durch Terminsystem reduzieren
Drei Angestellte vom ehemaligen Kassenarzt Hannes Hoffmann übernimmt die gebürtige Linzerin. Lange Wartezeiten möchte Malzner mit einem durchdachten Organisations- und Terminsystem reduzieren. Fix ist bereits, dass die Praxis künftig von Montag bis Freitag besetzt sein wird.
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