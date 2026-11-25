Wenige Monate nach dem Tod von Dolly Parton hat nun ihre Schwester Stella dramatische Details aus den letzten Wochen im Leben der Country-Sängerin enthüllt. Denn die Sängerin wollte ihre Familie am Ende des Lebens nicht mehr sehen – um ihnen unnötigen Schmerz zu ersparen.
Dolly Partons Schwester Stella hat nun über die schwere Zeit vor dem Tod der Country-Legende gesprochen. Die Sängerin starb im August im Alter von 80 Jahren nach einer Krebserkrankung. Bis zuletzt habe sie versucht, ihre Familie vor dem Ausmaß ihres Leidens zu schützen.
„Habe sie auf diesem Weg begleitet“
Im Gespräch mit dem US-Magazin „People“ erzählte die 77-jährige Stella, dass sie und ihre berühmte Schwester auch während der Behandlung in Deutschland an einer vertrauten Gewohnheit festhielten: Jeden Dienstagmorgen telefonierten die beiden miteinander. „Wir haben so lange gesprochen, wie sie wollte. Ich habe sie auf diesem Weg begleitet“, berichtete Stella.
Als sich Dollys Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte, wollte die Country-Legende allerdings keine persönlichen Besuche mehr zulassen. „Je schwächer sie wurde, desto weniger wollte sie, dass ich sie in diesem Zustand sehe“, erklärte Stella nun. „Wir haben jede Woche miteinander telefoniert, uns aber nicht mehr getroffen.“
„Wollte mir und uns allen Schmerz ersparen“
Dolly habe gewusst, wie schwer es ihrer Schwester fallen würde, sie leiden zu sehen. „Es hätte sie sehr traurig gemacht, wenn sie im Sterben gelegen und mich weinend oder mit einem traurigen Gesichtsausdruck gesehen hätte. Sie wollte mir und uns allen den Schmerz ersparen, ihren körperlichen Verfall mitanzusehen“, sagte Stella.
Trotz ihrer Trauer bewundert sie bis heute den unerschütterlichen Optimismus ihrer Schwester. Dolly habe sich geweigert, sich auf negative Gedanken zu konzentrieren. „Natürlich vermisse ich sie. Aber man darf sich nicht in der Trauer verlieren. Das Leben ist für die Lebenden, und daran halte ich mich“, erklärte Stella.
Erstes Weihnachten ohne Parton
Besonders in der bevorstehenden Weihnachtszeit werde sie Dolly vermissen. Schließlich habe ihre Schwester die Feiertage über alles geliebt. Dazu gehörten für die Sängerin vor allem gemeinsame Mahlzeiten mit der Familie.
Stella selbst sei nie ein so großer Weihnachtsfan gewesen wie Dolly. Ihre Schwester habe jedoch einen ausgesprochen kindlichen Geist besessen und sich jedes Jahr auf diese besondere Zeit gefreut. Für Stella stehen zu Weihnachten vor allem gutes Essen und die Familie im Mittelpunkt.
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