„Wollte mir und uns allen Schmerz ersparen“

Dolly habe gewusst, wie schwer es ihrer Schwester fallen würde, sie leiden zu sehen. „Es hätte sie sehr traurig gemacht, wenn sie im Sterben gelegen und mich weinend oder mit einem traurigen Gesichtsausdruck gesehen hätte. Sie wollte mir und uns allen den Schmerz ersparen, ihren körperlichen Verfall mitanzusehen“, sagte Stella.