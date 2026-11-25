Auch beim Verdienst sind Österreichs Ärzte Spitzenreiter. Allgemeinmediziner verdienen das 3,6-Fache des nationalen Durchschnittslohns, bei Fachärzten ist es das 4,6-Fache. Das entspricht dem vierten Platz in der Länderstatistik. Einzig bei den Zahnärzten liegt Österreich mit 0,6 Zahnärzten pro 1000 Einwohner unter dem EU-Schnitt von 0,9. Griechenland, Zypern und Bulgarien wiesen mit über 1,2 Zahnärzten pro 1000 Einwohner die höchste Dichte auf, während Irland mit 0,5 die niedrigste hatte.