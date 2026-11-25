Das österreichische Gesundheitssystem ist eines der teuersten. Wir haben überdurchschnittlich viele Ärzte und sie verdienen überdurchschnittlich gut. Eine neue OECD-Studie, die die Gesundheitswesen der europäischen Länder verglichen hat, zeigt erstaunliche Ergebnisse.
Das österreichische Gesundheitssystem ist mit jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben von 5348 Euro eines der teuersten in Europa. Im EU-Schnitt sind es 3955 Euro und damit um 35 Prozent weniger als bei uns. Wir werden nur von den Deutschen (5791 Euro) übertroffen.
Auch bei der Ärztedichte und Ärztevergütung liegt Österreich im absoluten Spitzenfeld. Mit 5,6 praktizierenden Ärzten pro 1000 Einwohner liegt Österreich an dritter Stelle hinter Griechenland (6,3) und Italien (5,8). Der EU-Schnitt beträgt 4,3 Ärzte pro 1000 Einwohner.
Diese Zahlen bestätigen, dass der viel zitierte Ärztemangel ein reines Problem des öffentlichen Sektors ist: Es gibt keinen Mangel an Medizinern, sondern an Kassenärzten.
Auch beim Verdienst sind Österreichs Ärzte Spitzenreiter. Allgemeinmediziner verdienen das 3,6-Fache des nationalen Durchschnittslohns, bei Fachärzten ist es das 4,6-Fache. Das entspricht dem vierten Platz in der Länderstatistik. Einzig bei den Zahnärzten liegt Österreich mit 0,6 Zahnärzten pro 1000 Einwohner unter dem EU-Schnitt von 0,9. Griechenland, Zypern und Bulgarien wiesen mit über 1,2 Zahnärzten pro 1000 Einwohner die höchste Dichte auf, während Irland mit 0,5 die niedrigste hatte.
Die Ärztekammer reagiert verschnupft auf die Studienergebnisse. Präsident Johannes Steinhart zweifelt die Zahlen und deren Vergleichbarkeit an.
Weniger Antibiotika, dafür viel Alkohol und Nikotin
Lob gibt es von der OECD für Österreich dafür, dass wir den Einsatz von Antibiotika reduziert haben. Weniger sind es gemessen an der Bevölkerung ausschließlich in den Niederlanden. Zudem haben nur Österreich und Finnland ihre bis 2030 angesetzten nationalen Verbrauchsziele bereits erreicht, hob die OECD hervor.
Gleichzeitig wird in Österreich im europäischen Vergleich weiter viel Alkohol und Nikotin konsumiert. Mit mehr als elf Litern reinem Alkohol jährlich pro Person ab 15 Jahren gehört Österreich hinter Portugal und Lettland zu den drei Hochkonsumländern. 20 Prozent dieser Altersgruppe rauchen zudem täglich, im EU-Schnitt sind es 17 Prozent.
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