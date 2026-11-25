Auch bei Weltmeisterschaften räumte die sympathische Italienerin, die insgesamt 37 Weltcupsiege feierte, ordentlich ab. 2011 schnappte sie sich in Garmisch-Partenkirchen mit Silber im Riesenslalom zum ersten Mal Edelmetall. 2023 gab’s in Courchevel/Meribel Gold in der Kombination und Silber im Riesentorlauf. Zwei Jahre später kürte sie sich in Saalbach zur RTL-Weltmeisterin sowie zur Super-G-Vizeweltmeisterin. Neben ihren zwei großen Kristallkugeln hat sie auch noch sechs kleine Kugeln zu Hause – was für eine glorreiche Karriere!