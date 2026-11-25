Federica Brignone hat ihre Ski-Karriere offiziell beendet! Das hat die Doppel-Olympiasiegerin von Cortina am Mittwoch mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram verkündet. Entscheidend waren dabei ihre anhaltenden Schmerzen. Einmal wird man sie aber noch am Start sehen, kündigt die Italienerin an ...
„Nach diesen beiden Tagen im Schnee ist mir klar geworden, dass mein Bein noch nicht vollständig genesen ist und ich immer noch zu starke Schmerzen habe“, schreibt Brignone auf Instagram zu einem Video.
Aus diesem Grund habe die Italienerin beschlossen, ihre Karriere als Ski-Profi zu beenden. „Es war sicherlich eine sehr schwere Entscheidung, aber obwohl ich alles getan habe, um wieder auf die Beine zu kommen, lässt die Schwere meiner Verletzung dies einfach nicht zu“, erklärt Brignone ihre Entscheidung.
Bei Olympia zur Heldin geworden
Bei den italienischen Meisterschaften 2025 hatte sich die damals frisch gebackene Riesenslalom-Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin einen mehrfachen Bruch des Waden- und Schienbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.
Seither hatte sie mit den Folgen zu kämpfen. Anlässlich der Olympischen Spiele in ihrer Heimat gab es ein spektakuläres Comeback, dass sie gleich mit zwei Gold-Medaillen krönte. Durch ihre Titel in Super-G und im Riesentorlauf wurde sie nicht nur zur Heldin der Spiele, sondern auch zu einer Ski-Legende.
„Ich möchte jedoch noch ein letztes Mal durch das Starttor gehen, um mich von diesem Sport, den ich so sehr liebe, und von euch allen zu verabschieden. Ich werde euch wissen lassen, wo und wann“, so die Ausnahmeathletin abschließend.
Zahlreiche Erfolge
Brignone hatte 2024/25 (zum zweiten Mal nach 2019/20) den Gesamtweltcup gewonnen und zog sich nur ein paar Wochen später im April einen komplizierten Unterschenkelbruch zu. Im Jänner gab sie ihr Comeback. Wenige Wochen später verblüffte sie bei den Olympischen Spielen in Cortina die Sportwelt nach Super-G-Gold auch mit jenem im Riesentorlauf. Zuvor hatte sie bereits 2018 in Pyeongchang Bronze im Riesenslalom sowie 2022 in Peking RTL-Silber und Kombinations-Bronze geholt.
Auch bei Weltmeisterschaften räumte die sympathische Italienerin, die insgesamt 37 Weltcupsiege feierte, ordentlich ab. 2011 schnappte sie sich in Garmisch-Partenkirchen mit Silber im Riesenslalom zum ersten Mal Edelmetall. 2023 gab’s in Courchevel/Meribel Gold in der Kombination und Silber im Riesentorlauf. Zwei Jahre später kürte sie sich in Saalbach zur RTL-Weltmeisterin sowie zur Super-G-Vizeweltmeisterin. Neben ihren zwei großen Kristallkugeln hat sie auch noch sechs kleine Kugeln zu Hause – was für eine glorreiche Karriere!
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