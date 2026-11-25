Jener steirische Polizist, bei dem nationalsozialistisches Material gefunden wurde, legt nun auch sein ÖVP-Gemeinderatsmandat zurück. Sollten die Ermittlungen eingestellt werden, will er in den Gemeinderat zurückkehren.
Die „Krone“ machte den Fall am Sonntag öffentlich: Ein steirischer Polizeibeamter steht unter Verdacht, nationalsozialistisches Gedankengut zu hegen. Nach dem Hinweis seiner Ex-Freundin wurde an seiner Wohnadresse eine freiwillige Nachschau gemacht, dabei wurden einschlägige Bücher, Fotos, Postkarten und Briefe gefunden. Vom Dienst ist der Polizist vorläufig suspendiert.
Der Steirer hatte auch ein Gemeinderatsmandat inne. Dieses hat er nun zurückgelegt, wie die Volkspartei am Mittwoch mitteilte. Sie betont zugleich, dass der Mann zwar auf der ÖVP-Liste kandidiert hat, aber selbst kein Parteimitglied ist.
Rückkehr in den Gemeinderat vorstellbar
„Mit diesem Schritt möchte er verhindern, dass die öffentliche Diskussion um seine Person die Arbeit des Gemeinderates und die gemeinsamen Aufgaben für die Bevölkerung belastet“, heißt es von der ÖVP. Für den Beschuldigten gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Die Klärung der Vorwürfe obliege den zuständigen Behörden. Sollten sich die Vorwürfe als unbegründet erweisen und die Ermittlungen eingestellt werden, möchte der Betroffene wieder in den Gemeinderat zurückkehren und seine kommunalpolitische Arbeit fortsetzen.
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