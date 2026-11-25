Rückkehr in den Gemeinderat vorstellbar

„Mit diesem Schritt möchte er verhindern, dass die öffentliche Diskussion um seine Person die Arbeit des Gemeinderates und die gemeinsamen Aufgaben für die Bevölkerung belastet“, heißt es von der ÖVP. Für den Beschuldigten gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Die Klärung der Vorwürfe obliege den zuständigen Behörden. Sollten sich die Vorwürfe als unbegründet erweisen und die Ermittlungen eingestellt werden, möchte der Betroffene wieder in den Gemeinderat zurückkehren und seine kommunalpolitische Arbeit fortsetzen.