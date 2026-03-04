Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sänger des Amun“

22 Mumien: Sensationsfund in Theben lässt rätseln

Wissen
04.03.2026 16:51
Eine geheime Felsenkammer in Theben gab einen Sensationsfund preis. Die darin gefundenen Mumien ...
Eine geheime Felsenkammer in Theben gab einen Sensationsfund preis. Die darin gefundenen Mumien stellen die Wissenschaftler jetzt aber vor ein Rätsel.(Bild: olyasolodenko - stock.adobe.com | Ministry of Tourism and Antiquities)
Porträt von Stephan Brodicky
Von Stephan Brodicky

Sie lagen dicht an dicht, ordentlich gestapelt in einer verborgenen Felsenkammer – 22 reich bemalte Sarkophage mit Mumien, mindestens 2600 Jahre alt. Wer die Toten sind, ist bis heute unklar. Eine immer wiederkehrende Inschrift liefert einen ersten Hinweis – und wirft zugleich neue Fragen auf.

0 Kommentare

Der spektakuläre Fund gelang Archäologen in der Nekropole von Theben-West am westlichen Nilufer nahe der Stadt Luxor. Dort, in el-Qurna, entdeckte ein Team um den Archäologen Zahi Hawass bei Ausgrabungen im Hof eines bereits bekannten Grabmals eine rechteckige, in den Fels gehauene Kammer.

Darin standen 22 reich bemalte Holzsarkophage, nebeneinander und übereinander gestapelt. Datierungen zufolge stammen sie aus der 21. bis 25. Dynastie und damit aus der sogenannten Dritten Zwischenzeit vor rund 3000 bis 2600 Jahren.

Einer der bunt bemalten Sarkophage – ganze 22 Exemplare davon fanden die Forschenden bei ...
Einer der bunt bemalten Sarkophage – ganze 22 Exemplare davon fanden die Forschenden bei Ausgrabungen; samt Mumien darin.(Bild: Ministry of Tourism and Antiquities)

Wer waren die „Sänger des Amun“?
Wie der „Spiegel“ berichtet, handelt es sich um einen „außergewöhnlichen“ Fund. Die Mumien seien unversehrt, ihre Identität jedoch bislang ungeklärt. Auffällig sei, dass die meisten Sarkophage keine Personennamen tragen. Stattdessen finden sich Funktionsbezeichnungen. 

„Die meisten dieser Sarkophage tragen Funktionsbezeichnungen anstelle von Personennamen“, zitierte das ägyptische Nachrichtenportal „See News“ den Generalsekretär des Obersten Rates für Altertümer, Hisham El-Leithy.

„Die am häufigsten gefundene Bezeichnung ist ,Sänger des Amun‘“, erklärte El-Leithy weiter. Demnach könnten die Verstorbenen einer Gruppe von Sängern angehört haben, die bei Zeremonien in Amun-Tempeln eingesetzt wurden.

In der Felsenkammer waren die Sarkophage übereinander gestapelt.
In der Felsenkammer waren die Sarkophage übereinander gestapelt.(Bild: Ministry of Tourism and Antiquities)

Raffinierte Stapelung und Mumienpflege
Bemerkenswert ist auch die Anordnung der Särge. Laut Hawass waren sie in zehn horizontalen Reihen organisiert, teils übereinandergestapelt, wobei die Deckel von den Korpussen getrennt wurden, um den Platz in der Kammer optimal zu nutzen. Neben den Sarkophagen entdeckten die Archäologen mehrere Keramikgefäße, die vermutlich Materialien aus dem Mumifizierungsprozess enthielten.

Ein Versteck für Grabräuber?
Offenbar handelt es sich bei der Felsenkammer jedoch nicht um den ursprünglichen Bestattungsort. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Mumien mitsamt ihren Särgen aus anderen Gräbern entnommen und hier deponiert – möglicherweise, um sie vor Grabräubern zu schützen. Wo sich die ursprünglichen Grabstätten befanden, ist noch unbekannt.

Warum aber fehlen die Namen der Mumien – die gefundenen Papyrusrollen könnten Aufschluss darüber ...
Warum aber fehlen die Namen der Mumien – die gefundenen Papyrusrollen könnten Aufschluss darüber geben.(Bild: Ministry of Tourism and Antiquities)

Papyrusrollen als Schlüssel zur Vergangenheit
Zusätzliche Hinweise erhoffen sich die Forscher von acht Papyrusrollen, die in einem großen Tongefäß in derselben Kammer entdeckt wurden. Einige tragen noch das originale Tonsiegel. Die nähere Analyse dieser Schriftrollen werde jedoch Zeit in Anspruch nehmen. Die ägyptische Altertumsbehörde spricht von einem „Informationsschatz“, dessen Inhalte erst nach Präparation und Restaurierung vollständig enthüllt werden könnten.

Aufwendige Restaurierung der Sarkophage
Auch die Konservierung der Funde ist aufwendig. Aufgrund des fragilen Zustands des Holzes haben Restaurierungsexperten Maßnahmen eingeleitet: Verrottete Holzfasern werden behandelt, geschwächte Putzschichten verstärkt und die Oberflächen mechanisch gereinigt, um Ablagerungen zu entfernen, ohne die leuchtenden Farben der Bemalung zu beschädigen.

Lesen Sie auch:
Forscher machen sich aufgrund der intensiven Rissbildungen im Gestein an den Decken der ...
Steht vor dem Kollaps
Tutanchamuns Grabkammer droht bald einzustürzen
22.10.2025
Fund in Totenstadt
Prächtiges Grab von Pharao-Leibarzt freigelegt
10.01.2025

Fund eröffnet neue Einblicke in die Dritte Zwischenzeit
Theben-West zählt zu den größten Nekropolen des alten Ägypten. Neben zahlreichen Totentempeln und Gräbern von Pharaonen, Priestern und Beamten gehört auch das Tal der Könige zu diesem weitläufigen Areal. Genutzt wurde die Totenstadt von der Blütezeit Thebens vor rund 4100 Jahren bis zum Ende der Dritten Zwischenzeit vor etwa 2600 Jahren.

Wer die 22 Toten aus der verborgenen Felsenkammer tatsächlich waren, bleibt vorerst offen. Sicher ist nur: Ihr Fund eröffnet neue Einblicke in eine bislang wenig verstandene Epoche der altägyptischen Geschichte – und lässt zugleich Raum für weitere Entdeckungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
04.03.2026 16:51
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
445.248 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
411.554 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
357.659 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3512 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
1897 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Ausland
Iran droht weltweit ++ NATO fängt Iran-Rakete ab
1848 mal kommentiert
Rauch steigt nach israelischen Angriffen auf ein Dorf im Süden Libanons auf. Sollte Israel die ...
Mehr Wissen
Neues Modell
So wollen Forscher Gewitter besser vorhersagen
„Sänger des Amun“
22 Mumien: Sensationsfund in Theben lässt rätseln
Krone Plus Logo
Gegen die fette Welle
Österreich ist viel zu dick – auch immer mehr Kids
Immer frühere Ankunft
Zeichen für Frühling: Der erste Storch ist da!
El Niño bald zurück
Klimaphänomen könnte heuer für Rekordhitze sorgen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf