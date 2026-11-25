Für Frauen ist es in der Branche weiterhin schwieriger, Fuß zu fassen. Vor allem mit zunehmendem Alter. Hat sich die Situation in den letzten Jahrzehnten verbessert?

Es hat sich viel getan in den letzten zehn Jahren. Aber jetzt zieht das Geld wieder woanders hin, letztes Jahr gab es sehr wenige Filme von Regisseurinnen. Weil vermeintlich Frauengeschichten nicht ziehen. Was erwiesenermaßen nicht stimmt. Es ist ein ewiger Kampf, sich zu beweisen. Als Frauen sind wir alle mit vielen Männerfilmen aufgewachsen und ich hatte nie das Gefühl, dass ich das nicht verstehe, nur weil ich eine Frau bin. Aber bei der Finanzierung eines Films kommt oft so ein Moment, wo dann irgendjemand sagt: „Aber da gibt es doch kein Publikum dafür.“ Dabei sind doch schon mal die Hälfte der Leute Frauen, oder nicht? Also es ist immer ein Schritt nach vorn, dann wieder einer zurück und wieder einer nach vorn. Aber die Tendenz geht nach vorne.