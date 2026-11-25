Nina Hoss (51) spielt in ihrem neuen Film „Die andere Seite“ eine Ausgestoßene. Mit uns sprach die deutsche Mimin über eiskalte Drehtage, die Schwierigkeiten von Frauen in der Branche und das Café Hawelka.
Als „Mädchen Rosemarie“ wurde sie einst berühmt, als „weiße Massai“ und Buhlschaft in Salzburg begeisterte sie das Publikum. Mittlerweile kann sich die deutsche Schauspielerin Nina Hoss ihre Rollen aussuchen und stand kürzlich sogar an der Seite von Hollywoodstar Cate Blanchett in London auf der Bühne. Doch sie hat auch noch Zeit für Wien: Ihr aktueller Kinofilm „Die andere Seite“ (ab Freitag) feierte hier Premiere. Darin spielt sie eine Ausgestoßene in einer dystopischen Welt. Beim Talk mit der „Krone“ im Wiener Intercontinental-Hotel strahlt sie übers ganze Gesicht – zwei Make-up-Artists hat sie sicherheitshalber auch dabei.
Ihr neuer Film feierte in Wien Premiere. Was verbindet Sie mit Österreichs Hauptstadt?
Wien ist sehr kunstaffin und interessiert und offen und zugewandt, es setzt sich mit großer Freude mit Neuem auseinander, sei das im Theater oder im Film. Ich hatte ja auch am Burgtheater schon Gastspiele. Ich freue mich immer, in diese Stadt zu kommen, auch weil sie einfach sehr, sehr schön ist. Ich habe immer eine gute Zeit in Wien, gehe gern in Kaffeehäuser und treffe Freunde. Dieses Mal wurde mir eines beim Naschmarkt empfohlen, das Sperl. Im Hawelka war ich auch wieder einmal, das hat so einen ganz speziellen Charme und ist noch genau so wie vor 20 Jahren. Ich weiß, für Wiener wahrscheinlich ein voller Touristenort (lacht).
„Die andere Seite“ spielt in einem Pandemieszenario. Was hat Sie daran gereizt?
Ich finde es wichtig, dass wir uns mit der Pandemiezeit beschäftigen. Ich habe das Gefühl, wir schieben das alle von uns weg. Langsam kommt so eine tiefe Trauer in den Leuten hoch, ein Verständnis darüber, was man da erlebt hat. Wir haben alle erlebt, was Einsamkeit bedeutet. Diese Verhärtung, die wir momentan in der Gesellschaft sehen, hat damit zu tun, was wir in der Pandemie durchmachen mussten. Und dieser Film kann einen darüber nachdenken lassen, ohne eine Meinung vorzugeben. Mir erzählen Menschen, die ihn sich angeschaut haben: „Das berührt mich. Es tut gut. Ich verstehe einige Dinge plötzlich.“
Viele Szenen sehen sehr anstrengend aus, spielen im Wald und im Gebirge. Wie haben Sie die Dreharbeiten erlebt?
Jeden Tag das ewig gleiche Kostüm und immer draußen in den Bergen. Das ist anstrengend. Es gab auch keinen Rückzugsraum. Aber das habe ich genau so ersehnt und gesucht, weil das zu meiner Filmfigur dazugehörte. Wir hatten Szenen, die wir unvorhergesehen bei Sturm drehen mussten. Man ist der Naturgewalt ausgesetzt. Es gab Momente, wo die Erschöpfung so groß war, dass ich mich gefragt habe, warum tu ich mir das an? Warum mache ich diesen Beruf? Eine Szene spielte an einem Wasserfall. Das sieht man im Film nicht, aber als ich dort stand, war es wie unter der Dusche, es war eiskalt. Da dachte ich nur: Ich will einfach nur in die Badewanne (lacht)! Da muss man dann durch.
Für Frauen ist es in der Branche weiterhin schwieriger, Fuß zu fassen. Vor allem mit zunehmendem Alter. Hat sich die Situation in den letzten Jahrzehnten verbessert?
Es hat sich viel getan in den letzten zehn Jahren. Aber jetzt zieht das Geld wieder woanders hin, letztes Jahr gab es sehr wenige Filme von Regisseurinnen. Weil vermeintlich Frauengeschichten nicht ziehen. Was erwiesenermaßen nicht stimmt. Es ist ein ewiger Kampf, sich zu beweisen. Als Frauen sind wir alle mit vielen Männerfilmen aufgewachsen und ich hatte nie das Gefühl, dass ich das nicht verstehe, nur weil ich eine Frau bin. Aber bei der Finanzierung eines Films kommt oft so ein Moment, wo dann irgendjemand sagt: „Aber da gibt es doch kein Publikum dafür.“ Dabei sind doch schon mal die Hälfte der Leute Frauen, oder nicht? Also es ist immer ein Schritt nach vorn, dann wieder einer zurück und wieder einer nach vorn. Aber die Tendenz geht nach vorne.
Wie wichtig ist es, ein starkes Vorbild zu haben, wie Sie es in Ihrer Mutter fanden?
Dass meine Mutter mir ein Vorbild war, war wesentlich. Für mich war immer klar, ich kann machen, was ich will. Es gab keine Grenzen. Die Welt steht mir offen. Das war das Grundgefühl, das mir von meinen Eltern vermittelt wurde. Meine Mutter hat mir vorgelebt, dass es sich lohnt, auch mal ein bisschen schwierig zu sein. Früher hörte man oft, ach, das ist eine Schwierige, mit der zu arbeiten, das ist anstrengend. Dann habe ich die Betreffende getroffen und sie war überhaupt nicht schwierig, sie wusste nur, was sie wollte!
Sie sind mit Lars Eidinger befreundet, haben gemeinsam studiert – er spielt nun den Bösewicht im neuen „Superman“-Film. Wäre so eine Rolle auch etwas für Sie?
Einen Bösewicht zu spielen, muss unglaublich viel Spaß machen! Wie Lars das beschrieben hat, klang es wie ein großes Fest.
Was machen Sie, um zwischen Projekten zu entspannen?
Ich habe große Freude daran, dann endlich mal ein Buch zu lesen, das nicht auf etwas hinzielt. Das Wichtigste ist mir aber, Freunde wiederzusehen, meine Menschen um mich zu versammeln, gemeinsam zu kochen oder in die Natur zu gehen. Reisen mache ich auch gerne. Im Moment liebe ich den Norden, die Natur in Schweden oder Norwegen. Das inspiriert und beruhigt mich.
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