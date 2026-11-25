Die Vorarlberger Sozialdemokraten werfen Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vor, einen Gesetzesentwurf des Justizministeriums zu jungen Intensivtätern zu blockieren – wegen der Finanzierung.
Seit vielen Wochen machen junge, kriminelle Burschen Schlagzeilen, die noch nicht strafrechtlich verfolgt werden können und das ausnützen, indem sie eine Straftat nach der anderen begehen – die Rede ist von den sogenannten minderjährigen Intensivtätern. Besonders virulent ist das Thema bekanntlich im Ländle, wo ein erst 13-jähriger Syrer seit Wochen Angst und Schrecken verbreitet. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner machte wiederholt auf das Problem aufmerksam und forderte die Herabsenkung der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre.
Und ausgerechnet ihm halten die Sozialdemokraten nun vor, eine Blockadehaltung einzunehmen, wenn es um die Lösung des Problems geht. Konkret wirft ihm Ländle-SPÖ-Chef Mario Leiter vor, einen bereits vorliegenden Gesetzesentwurf des (von der SPÖ geführten) Justizministeriums nicht absegnen zu wollen.
Monetäre Bedenken im Hintergrund?
Dieser Entwurf soll „auch bei Kindern unter zwölf Jahren wirksame Maßnahmen bis hin zu einer rechtlich abgesicherten Anhaltung in spezialisierten sozialpädagogischen Einrichtungen ermöglichen“, erklärt Leiter. Doch die ÖVP würde auf der Bremse stehen und damit das Gesetz verhindern. Leiter ortet hier monetäre Bedenken: „Der Landeshauptmann will die daraus folgenden Kosten nicht übernehmen“, meint der Sozialdemokrat. „Denn natürlich bräuchte es ausreichend spezialisierte Betreuungsplätze, um die gesetzlichen Möglichkeiten umzusetzen und damit weitere Gefährdungen wirksam zu verhindern.“
Parlamentarische Anfrage
Zudem meldet Leiter Zweifel daran an, dass in Vorarlberg wirklich alles unternommen worden ist, was das Kinder- und Jugendhilfegesetz bereits jetzt an Maßnahmen zulässt. In einer entsprechenden Landtagsanfrage will Leiter wissen, welche konkreten Schritte im Falle des 13-jährigen syrischen Intensivtäters unternommen worden sind, wie die Kinder- und Jugendhilfe personell aufgestellt ist und wie oft bei Straffälligkeiten eine Entziehung der Obsorge beantragt wurde.
Marte: „An Unsachlichkeit kaum zu überbieten“
ÖVP-Klubobfrau Veronika Marte hat für Leiters Kritik überhaupt kein Verständnis: „Die Aussagen von Mario Leiter sind an Unsachlichkeit kaum zu überbieten. Dem Landeshauptmann zu unterstellen, er würde aus finanziellen Überlegungen weitere Opfer von Gewalttaten in Kauf nehmen, überschreitet eine Grenze. Wer derart schwerwiegende Vorwürfe erhebt, sollte zumindest in der Lage sein, zwischen den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe und jenen der Strafjustiz zu unterscheiden.“ Eine sozialpädagogische Einrichtung sei keine Justizanstalt, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter seien keine Polizisten und der Entzug der elterlichen Obsorge sei keine strafrechtliche Konsequenz, so Marte. Zusatz: „Gerade Mario Leiter als ehemaliger Polizist müsste das eigentlich wissen. Entweder verkennt er die Grenzen der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten oder er ignoriert sie bewusst.“ Abschließend gibt Marte dem SPÖ-Klubobmann noch eine „freundliche Empfehlung“ mit auf den Weg: „Mario Leiter sollte seine Energie weniger darauf verwenden, die Vorarlberger Landesregierung zu diffamieren. Er sollte vielmehr seinen Einfluss innerhalb der SPÖ geltend machen, damit die ideologische Blockade bei der Strafmündigkeit endlich überwunden wird.“
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