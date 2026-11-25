Marte: „An Unsachlichkeit kaum zu überbieten“

ÖVP-Klubobfrau Veronika Marte hat für Leiters Kritik überhaupt kein Verständnis: „Die Aussagen von Mario Leiter sind an Unsachlichkeit kaum zu überbieten. Dem Landeshauptmann zu unterstellen, er würde aus finanziellen Überlegungen weitere Opfer von Gewalttaten in Kauf nehmen, überschreitet eine Grenze. Wer derart schwerwiegende Vorwürfe erhebt, sollte zumindest in der Lage sein, zwischen den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe und jenen der Strafjustiz zu unterscheiden.“ Eine sozialpädagogische Einrichtung sei keine Justizanstalt, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter seien keine Polizisten und der Entzug der elterlichen Obsorge sei keine strafrechtliche Konsequenz, so Marte. Zusatz: „Gerade Mario Leiter als ehemaliger Polizist müsste das eigentlich wissen. Entweder verkennt er die Grenzen der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten oder er ignoriert sie bewusst.“ Abschließend gibt Marte dem SPÖ-Klubobmann noch eine „freundliche Empfehlung“ mit auf den Weg: „Mario Leiter sollte seine Energie weniger darauf verwenden, die Vorarlberger Landesregierung zu diffamieren. Er sollte vielmehr seinen Einfluss innerhalb der SPÖ geltend machen, damit die ideologische Blockade bei der Strafmündigkeit endlich überwunden wird.“