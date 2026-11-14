Entsetzen nach „Mord“ in kroatischem Spital

Regierungschef spricht von „Mord“

Das Video löste öffentliche Empörung und eine heftige Debatte über die Behandlung psychiatrischer Patienten aus. Regierungschef Andrej Plenkovic bezeichnete den Vorfall als „Mord“ und sprach den Angehörigen des Verstorbenen sein Mitgefühl aus. Die vier Pfleger wurden inzwischen festgenommen. Ihnen wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, „unter Verstoß gegen medizinische Standards übermäßige Gewalt angewandt“ zu haben.