Vier Pfleger verhaftet
Entsetzen nach „Mord“ in kroatischem Spital
Nach dem gewaltsamen Tod eines Psychiatriepatienten (32) in einem Krankenhaus in Kroatien herrscht Fassungslosigkeit im Balkanland. Vier männliche Pflegekräfte wurden wegen „übermäßiger Gewalt“ festgenommen. Am Samstag versammelten sich mehrere Hundert Menschen in der Hauptstadt Zagreb, um dem Leichtathleten zu gedenken.
Wie rabiat die Pfleger vorgingen, ist auf acht Minuten langen Aufnahmen von Überwachungskameras zu sehen, die an die Öffentlichkeit gelangt sind. Das Personal fixierte den 32-jährigen Kristian Josip Periš (siehe Bild unten) gewaltsam am Bett, dafür schnallten sie seine Gliedmaßen fest.
Zudem schlugen sie auf den Brustkorb des Patienten ein, übten Druck auf seinen Körper aus und drückten ihm einen Polster ins Gesicht. Mehrere weitere Beschäftigte, darunter Berichten zufolge auch ein Arzt, sollten anwesend gewesen und nicht eingeschritten sein.
Regierungschef spricht von „Mord“
Das Video löste öffentliche Empörung und eine heftige Debatte über die Behandlung psychiatrischer Patienten aus. Regierungschef Andrej Plenkovic bezeichnete den Vorfall als „Mord“ und sprach den Angehörigen des Verstorbenen sein Mitgefühl aus. Die vier Pfleger wurden inzwischen festgenommen. Ihnen wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, „unter Verstoß gegen medizinische Standards übermäßige Gewalt angewandt“ zu haben.
Die Ermittlungen liefen unter dem Verdacht eines Tötungsdelikts unter erschwerten Umständen. Der Chef der Klinik und der Verwaltungsrat traten zurück. Bei der Trauerkundgebung für den Getöteten am Samstag in Zagreb legten die Teilnehmer eine achtminütige Schweigeminute ein – so lange, wie die veröffentlichten Videoaufnahmen dauern.
Auch andere Patienten brutal misshandelt?
Die Polizei gab an, dass Periš kein aggressives Verhalten gezeigt habe. Die Gesundheitsinspektion leitete nun eine Überwachung der gesamten psychiatrischen Klinik ein. In den vergangenen Tagen meldeten sich auch andere ehemalige Patientinnen und Patienten und berichteten von einer brutalen Behandlung durch das Personal.
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