Das sagt Opfer

Das Opfer war als Zeugin geladen. Sie schilderte den Unfallhergang wie folgt: „Ich bin gestürzt, zwei Verkehrsteilnehmer haben mir aufgeholfen. Als der Lenker bemerkt hat, dass ich rumänisch spreche hat er zu mir gesagt: ´Sagen Sie einfach, dass Sie rot hatten, ich gebe Ihnen so viel Sie wollen´“.