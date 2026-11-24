Ungewöhnlicher Prozess am Landesgericht Linz: Vor dem Kadi stand ein 26-jähriger Rumäne, der im April eine Landsfrau mit dem Auto touchiert und niedergestoßen hatte. Es ging aber nicht nur um fahrlässige Körperverletzung, sondern um die Verleitung zur Falschaussage.
Am 9. April 2026 kam es an einer Kreuzung in Traun zu dem folgenschweren Zusammenstoß. Der 26-jährige Rumäne aus Traun war mit seinem Pkw an einer Kreuzung abgebogen und dürfte übersehen haben, dass die Fußgängerampel auf Grün war. Er erfasste eine 63-Jährige, die dabei eine Prellung an der Hüfte und Verletzungen an der Lendenwirbelsäule erlitt.
Schuld an Unfall zugegeben
Am Dienstag musste sich der Autohändler wegen fahrlässiger Körperverletzung und versuchter falscher Beweisaussage vor dem Landesgericht Linz verantworten. Während er seine Schuld am Unfall grundsätzlich zugab, bestritt er den „Bestechungsversuch.“
Das sagt Opfer
Das Opfer war als Zeugin geladen. Sie schilderte den Unfallhergang wie folgt: „Ich bin gestürzt, zwei Verkehrsteilnehmer haben mir aufgeholfen. Als der Lenker bemerkt hat, dass ich rumänisch spreche hat er zu mir gesagt: ´Sagen Sie einfach, dass Sie rot hatten, ich gebe Ihnen so viel Sie wollen´“.
„Versicherung wird zahlen“
Der Verteidiger des 26-Jährigen „vermisste“ ein Motiv: „Mein Mandant ist haftpflichtversichert, die Versicherung wird für den Schaden einstehen.“ Das sah der Richter anders: „Die Zeugin hat keinen unglaubwürdigen Eindruck gemacht. Vielmehr wollte der Angeklagte eine für sich günstigere Ausgangssituation schaffen.“
Acht Monate bedingte Haft
Letztlich wurde der Rumäne zu acht Monaten bedingter Strafe verurteilt. Dem Opfer wurde ein Teilschmerzensgeld in Höhe von 500 Euro zugesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da der Verteidiger keine Erklärung abgab.
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