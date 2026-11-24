Auch das Publikum konnte mitvoten. Den Sieg holte schließlich Strutzenberger mit ihrem Modell „Die fesche Oberösterreicherin“. Es verbindet u. a. die Kreuzschnürung des Scharnsteiner Mieders aus dem späten 18. Jahrhundert mit einer zeitgemäßen Formensprache. Der knielange Dirndlrock aus nachtblauer Baumwolle mit feiner Karostruktur wird durch eine goldschimmernde Wildseidenschürze ergänzt.