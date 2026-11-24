Bei einer Modenschau im Schlossmuseum Linz wurde die neue „Oberösterreicherin“ präsentiert – ein Dirndl, das künftig an der Seite des „Landesanzugs“ getragen werden kann.
Der Wettbewerb „Die Oberösterreicherin. Dirndl. Kleid.“ suchte die Verbindung zwischen Tradition und Gegenwart. Insgesamt 46 Designerinnen und Designer stellten sich der Aufgabe, ein Kleid zu entwerfen, das die kulturellen Wurzeln des Landes respektiert und zugleich den Ansprüchen einer modernen Trägerin gerecht wird.
Auch das Publikum konnte voten
Sieben Finalistinnen und Finalisten wurden von der Fachjury ausgewählt: Sahra Burgstaller, das Heimatwerk Oberösterreich, Selina Huss, Konstanze Marko, Christa Roiser, Marie Wagner und Susanne Strutzenberger.
Auch das Publikum konnte mitvoten. Den Sieg holte schließlich Strutzenberger mit ihrem Modell „Die fesche Oberösterreicherin“. Es verbindet u. a. die Kreuzschnürung des Scharnsteiner Mieders aus dem späten 18. Jahrhundert mit einer zeitgemäßen Formensprache. Der knielange Dirndlrock aus nachtblauer Baumwolle mit feiner Karostruktur wird durch eine goldschimmernde Wildseidenschürze ergänzt.
Noch steht nicht fest, wo die neue Festtracht in Serie produziert werden wird und ab wann man sie kaufen kann.
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