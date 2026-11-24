Zum Jubiläumsauftakt wartet auf die Wanderfreunde heuer ein ganz besonderer Höhepunkt. Denn neben Kärntens Diözesanbischof Josef Marketz wird auch die sympathische Opernsängerin Iva Schell am 1. Adventsonntag die Adventwanderer auf die 1649 Meter hohe Topitza in Südkärnten begleiten. Und die Berge sind für die Künstlerin weit mehr als eine schöne Kulisse: „Was mir an den Bergen so gefällt, ist, dass man weit blicken kann. Das ist gut für die Seele“, schwärmt Iva.