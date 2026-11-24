Seit zwei Jahrzehnten laden die Adventwanderungen von „Krone“, Bergrettung und Kirche dazu ein, dem vorweihnachtlichen Trubel zu entfliehen und hoch oben auf den Gipfeln ein wenig Ruhe und Besinnlichkeit zu finden.
Zum Jubiläumsauftakt wartet auf die Wanderfreunde heuer ein ganz besonderer Höhepunkt. Denn neben Kärntens Diözesanbischof Josef Marketz wird auch die sympathische Opernsängerin Iva Schell am 1. Adventsonntag die Adventwanderer auf die 1649 Meter hohe Topitza in Südkärnten begleiten. Und die Berge sind für die Künstlerin weit mehr als eine schöne Kulisse: „Was mir an den Bergen so gefällt, ist, dass man weit blicken kann. Das ist gut für die Seele“, schwärmt Iva.
Los geht’s am Sonntag um 9 Uhr beim Alpengasthof Riepl auf dem Luscha-Sattel bei Bad Eisenkappel. Mehrere Bergretter der Ortsstelle Bad Eisenkappel werden die Wanderer begleiten. Um 11 Uhr findet auf der Topitza die Bischofsandacht statt. Mehr Informationen zu den Adventwanderungen unter: 0664/9111581
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.