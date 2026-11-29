Es ist das Eingeständnis des 51-Jährigen, dass auch bei ausverkauften Konzerten und großen Erfolgen die Energie nachlässt. Damit auch die leicht zu übersehende Gefahr, diesen psychischen Belastungen nicht mehr gewachsen zu sein. „Ich habe bei vielen Kollegen erlebt, dass sie wegen Burnout und Depressionen nicht mehr weitermachen konnten. Ich möchte das vermeiden. Lieber nehme ich mir jetzt bewusst Zeit, um kreativ zu sein, meine Instrumente weiterzuentwickeln und auch mehr Zeit für die Familie zu haben“ freut er sich auf die Auszeit.