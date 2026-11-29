Nach umjubelter Tournee und ausverkauften Konzerten kündigt der „Meister der alpinen Weltmusik“ Herbert Pixner einen Abschied an. Neben der Suche nach neuer kreativer Energie übt der Musiker scharfe Kritik an den Sparplänen bei den steirischen Musikschulen.
Eine restlos ausverkaufte Stadthalle in Graz, auch die beiden Konzerte in Weiz sind seit einem Jahr (!) ausverkauft. Besser könnte es für den exzellenten Musiker mit der „Steirischen“ und im feinen Zwirn gar nicht laufen. Zielstrebig hat sich Herbert Pixner mit grandiosen Musikprojekten von der kleinen Kellerbar in die größten Konzerthallen im deutschsprachigen Raum gespielt. „Ich habe 2009 praktisch bei null begonnen. Damals fiel die Entscheidung auf die Bühne zu gehen und hoffentlich davon leben zu können“.
Kräfteraubender Weg nach oben
Dieser Weg nach oben war für den gelernten Tischler und ehemaligen Almhirten, Barmusiker und Radiomoderator kräfteraubend. Stets kreativ gefordert zu sein, den Entdeckergeist unentwegt zu fordern, die musische Handwerkskunst zu perfektionieren, ließen mit der Zeit die Energieakkus schwächeln. „Wir haben ein sehr treues Publikum, das wir immer wieder etwas Interessantes und Spannendes bieten. Wenn man ein Jahr lang auf Tour ist, sucht man wieder nach etwas Neuem. Man braucht für sich selbst eine Herausforderung“, begründet der Multiinstrumentalist selbstreflektierend seine Lebensplanung, für ein Jahr lang abzutauchen.
Einfach die Freiheit zu nehmen, nur Familienmensch und Privat-Musiker zu sein, ohne ständig liefern zu müssen. Kein Tournee-Stress, kein Termindruck, kein kreatives Hamsterrad. „Alle bisherigen Alben, Projekte und Tourneen sind eigentlich unter großem Zeitdruck entstanden. Eine echte Pause hat es da nie gegeben. Ich habe versucht, mein Niveau zu halten. Aber man wird dadurch nicht unbedingt besser. Ich würde gerne wieder besser werden.“
Eine echte Pause hat es nie gegeben. Ich habe versucht, mein Niveau zu halten. Aber man wird dadurch nicht besser. Ich würde gerne wieder besser werden.
Herbert Pixner
Es ist das Eingeständnis des 51-Jährigen, dass auch bei ausverkauften Konzerten und großen Erfolgen die Energie nachlässt. Damit auch die leicht zu übersehende Gefahr, diesen psychischen Belastungen nicht mehr gewachsen zu sein. „Ich habe bei vielen Kollegen erlebt, dass sie wegen Burnout und Depressionen nicht mehr weitermachen konnten. Ich möchte das vermeiden. Lieber nehme ich mir jetzt bewusst Zeit, um kreativ zu sein, meine Instrumente weiterzuentwickeln und auch mehr Zeit für die Familie zu haben“ freut er sich auf die Auszeit.
„Möchte genießen und die Dinge in Ruhe angehen“
„Ich möchte diese Zeit wirklich genießen und die Dinge in Ruhe angehen“. Ganz ohne Planung und Grübeln wird auch das nächste Pausenjahr für den Musiker nicht ablaufen. Denn Konzerte, Tourneen, Studioaufnahmen und das neue Album stehen 2028 am Programm des zeitgenössischen Alpen-Weltmusikers. „Ich genieße das mittlerweile sehr, dass ich mir aussuchen darf, was ich machen möchte. Es gibt viele Anfragen von Big Bands, Orchestern bis hin zu anderen Projekten. Mal sehen, was die Zukunft bringt“.
Über die Zukunft der steirischen Musikschulen hingegen macht sich der ehemalige Musiklehrer auch seine Gedanken. Immerhin werden den steirischen Musikschulen 3 Millionen Euro an Förderzusagen gestrichen: „Es gibt nichts Dümmeres, als bei der Kultur zu sparen. Kürzungen gefährden den Nachwuchs für Musikkapellen, Chöre, Volks- und Hochkultur und schwächen damit die gesamte Kulturlandschaft. Wer bei den Musikschulen spart, schwächt nicht nur Bildung und Gesellschaft, sondern auch die regionale Wertschöpfung“.
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