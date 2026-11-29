Einst sorgte einer der erfolgreichsten Rapper mit provokanten Texten und seiner silbernen Totenkopfmaske für Aufsehen. Heute rappt Paul Würdig aka Sido über Selbstakzeptanz und seinen Glauben an Gott. Doch wie viel vom einstigen Rüpel-Rapper steckt noch in ihm? Die „Krone“ hat sich sein neues Studioalbum „Frieden“ genauer angehört.
Paul Würdig, Siggi oder doch Sido? Der Berliner Rapper ist seit Jahrzehnten aus dem Deutschrap-Kosmos kaum wegzudenken. Einst mit Maske, dann ohne und mittlerweile mit „halber Maske“, wie Komiker Teddy Teclebrhan kürzlich in seinem Podcast „Once Upodcast Time“ mit dem Musiker scherzte. Gemeint ist damit die transparente Version jener einst silberfarbenen Totenkopfmaske, die zu Sidos Markenzeichen wurde. Und die könnte wohl kaum symbolträchtiger für den aktuellen Lebensabschnitt des Rappers sein: Verstecken muss er sich nicht mehr.
Auf seinem Vorgängeralbum „Paul“ rappte der Musiker noch über seine Drogensucht, die Therapie und seine zerbrochene Ehe. Nun meldet sich der ehemalige Pöbel-Rapper – und nach dem Durchhören seiner neuen Platte kann man ihn tatsächlich als solchen bezeichnen – mit seinem zehnten Studioalbum „Frieden“ zurück. Es ist eine Art musikalische Versöhnung mit sich selbst. Mit über 13 Millionen verkauften Tonträgern, fünf Nummer-eins-Alben in Deutschland und drei in Österreich zählt Sido neben Kool Savas, Eko Fresh oder Samy Deluxe längst zum alten Eisen des Deutschrap. Dass er niemandem mehr etwas beweisen muss, macht er auf seinem neuen Werk ziemlich deutlich.
Wo ist der Rüppel-Rapper hin?
Bereits beim Opener „Flügel“ stellt man sich unweigerlich die Frage: Wo zum Teufel ist eigentlich Pöbel-Sido hin? Im dazugehörigen Musikvideo präsentiert sich der Berliner mit schwarzen Engelsflügeln und besagter durchsichtiger Maske. Auch sein Sohn Bo hat darin wieder einen Auftritt und stimmt mit Falcos „Egoist“ einen österreichischen Klassiker an. Raptechnisch überzeugt der „Carmen“-Interpret mit einem gewohnt souveränen Flow, während er inhaltlich bereits die Richtung vorgibt, in die sich die Platte bewegt.
Deutlich unbeschwerter geht es auf „Woke“ zu. Mit Zeilen über eine mögliche Hochzeit mit Vanessa Mai beweist er, dass ihm zumindest sein Humor nicht abhandengekommen ist. Auch eine Anspielung auf Beyoncés „Flawless“ darf dabei nicht fehlen. Dass Siggi ein ausgesprochen gutes Händchen fürs Texten hat, steht ohnehin außer Frage. Im Gespräch mit Teclebrhan verriet er allerdings, dass er selbst nie so recht gewusst habe, ob er tatsächlich gut schreiben könne. Die Zeilen würden ihm einfach einfallen. Wer bis dahin den Rapper in Sido vermisst hat, kommt bei „Jungs“, für das er sich Estikay und 187-Straßenbande-Mitglied Gzuz ins Boot geholt hat, schon eher auf seine Kosten. Lediglich die mit Auto-Tune unterlegte, gesungene Hook sorgt für einen kleinen musikalischen Kontrast. Mit Kontra K blickt er auf „Narben“ hingegen auf harte Zeiten und jene Wunden zurück, die auch Jahre später noch ihre Spuren hinterlassen.
Ein Wiedersehen mit alten Weggefährten
Für eingefleischte Deutschrap-Fans dürfte aber vor allem ein Feature für Begeisterung sorgen: Sido und Fler sind auf „Propaganda“ endlich wieder gemeinsam auf einem Track zu hören. Rund sechs Jahre nach „Lost“ lassen die beiden ein wenig Nostalgie aufkommen. Während Fler mit Schimpfwörtern nur so um sich wirft, blitzt auch bei Sido stellenweise wieder der einstige Skandal-Rapper durch. Allerdings in deutlich entschärfter Form. Interessant ist, dass selbst hier der Glaube seinen Weg in Sidos Zeilen findet.
Wie raffiniert der Berliner mit Worten umgehen kann, stellt er auf „Knoten“ unter Beweis. Ein verstecktes Liebeslied, womöglich sogar an seine neue Partnerin gerichtet? Statt sich selbst an romantischen Liebesbekundungen zu versuchen, bedient er sich kurzerhand bei den wohl bekanntesten deutschsprachigen Lovesongs. Von Silbermond über Marianne Rosenberg, die Münchener Freiheit und die Firma bis hin zu Jan Delay verpackt Sido deren berühmte Songzeilen geschickt in seinen eigenen Text. Eine der gelungensten Ideen auf der Platte.
Während Nico Santos unter seinem Künstlernamen SANTOS auf „Nichts“ mitmischt, machen Sido und Sarah Connor nach „Interstellar“ auf „Reise“ erneut gemeinsame Sache. Die Fortsetzung fällt allerdings deutlich ruhiger aus als ihr einstiger gemeinsamer Hit – und plätschert leider auch ein wenig vor sich hin.
Der Glaube an Gott
Für den nötigen „Respekt“ holt sich der Berliner wiederum Shindy ins Boot. Wie zu erwarten war, kommt hier ordentlich Oldschool-Flair auf. Siggi macht darin unmissverständlich klar, dass er nach all den Jahren weder weitere Auszeichnungen noch irgendwelche Beweise für seinen Erfolg braucht. Was er allerdings einfordert, ist der Respekt seiner Rap-Kollegen. Auch Montez, Marteria und Lacazette zählen mit „Puzzleteil“ beziehungsweise „Kokon“ zu den zahlreichen Gästen auf der Platte.
Auf eine Zusammenarbeit dürften Fans allerdings schon besonders lange gewartet haben: Sido und sein Cousin Menowin Fröhlich, der sich im Mai nach 16 Jahren endlich den „DSDS“-Sieg sicherte, sind mit „Genug“ erstmals gemeinsam auf einem Track zu hören. Was die beiden mittlerweile abseits ihrer familiären Verbindung eint, ist ihr Glaube an Gott. Es geht um Selbstzweifel, Scham und schließlich die Erkenntnis, sich selbst so akzeptieren zu können, wie man ist. Menowins gesanglicher Part unterstreicht die emotionale Botschaft des Liedes, das wohl wie kaum ein anderes auf der Platte den Titel „Frieden“ rechtfertigt – also „Halleluja!“.
Mit dem abschließenden „Issa“ widmet der Künstler schließlich einen ganzen Song seinem Glauben. Im Talk mit Teclebrhan erklärte der Musiker, dass die Liebe zu Gott schon immer da gewesen sei, er seinen Glauben mittlerweile aber intensiver auslebe. Eine Seite des Künstlers, die auf der neuen Platte immer wieder zum Vorschein kommt.
Warum Xavier Naidoo auf der Platte fehlt
Ein prominenter Name fehlt allerdings auf der ohnehin üppigen Gästeliste: Xavier Naidoo. Im Frühjahr hatte Sido noch angekündigt, mit dem umstrittenen Soul-Sänger ausgerechnet den Titelsong der Platte aufgenommen zu haben. Naidoo war in der Vergangenheit mit Aussagen aufgefallen, die ihm Antisemitismus- und Rassismusvorwürfe einbrachten. Im April 2022 distanzierte er sich in einem Video von extremen Positionen und entschuldigte sich öffentlich. Wie Sido nun im Podcast erklärte, hätte die Zusammenarbeit sein Album überschattet. Dafür sei ihm sein Werk und all das, was er mit ihr in die Welt tragen möchte, schlichtweg zu wichtig. Er wollte nicht, dass sich nach der Veröffentlichung die gesamte Aufmerksamkeit auf Naidoo richtet.
Fazit: Einen musikalischen roten Faden sucht man auf „Frieden“ stellenweise vergeblich. Zu unterschiedlich sind die Sounds, zu zahlreich die Features und zu oft bewegt sich Sido mittlerweile auf popmusikalischem Terrain. Die stärksten und eingängigsten Nummern der Platte hat der Berliner bereits vorab samt Musikvideos veröffentlicht. Ein Großteil der restlichen Songs lässt sich zwar gut anhören, bleibt aber nicht unbedingt im Gedächtnis. „Jungs“ hätte zumindest noch das Potenzial, sich unter den eingefleischten Rap-Fans zum kleinen Hit zu entwickeln. Was allerdings deutlich wird: Er ist endgültig erwachsen geworden. Zugegeben, mit bald 46 Jahren – am 30. November feiert er seinen Geburtstag – darf man das auch erwarten. Vom einstigen Skandalrabauken ist nur noch wenig übrig, wenngleich hier und da die gewohnt frechen Sido-Reime durchblitzen.
Seine Vergangenheit hat er nicht abgelegt, genauso wenig wie seine Maske. Er hat sie lediglich durchsichtig gemacht. Und zumindest eines scheint er mit diesem Album tatsächlich gefunden zu haben: seinen inneren Frieden.
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