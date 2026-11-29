Der Glaube an Gott

Für den nötigen „Respekt“ holt sich der Berliner wiederum Shindy ins Boot. Wie zu erwarten war, kommt hier ordentlich Oldschool-Flair auf. Siggi macht darin unmissverständlich klar, dass er nach all den Jahren weder weitere Auszeichnungen noch irgendwelche Beweise für seinen Erfolg braucht. Was er allerdings einfordert, ist der Respekt seiner Rap-Kollegen. Auch Montez, Marteria und Lacazette zählen mit „Puzzleteil“ beziehungsweise „Kokon“ zu den zahlreichen Gästen auf der Platte.

Auf eine Zusammenarbeit dürften Fans allerdings schon besonders lange gewartet haben: Sido und sein Cousin Menowin Fröhlich, der sich im Mai nach 16 Jahren endlich den „DSDS“-Sieg sicherte, sind mit „Genug“ erstmals gemeinsam auf einem Track zu hören. Was die beiden mittlerweile abseits ihrer familiären Verbindung eint, ist ihr Glaube an Gott. Es geht um Selbstzweifel, Scham und schließlich die Erkenntnis, sich selbst so akzeptieren zu können, wie man ist. Menowins gesanglicher Part unterstreicht die emotionale Botschaft des Liedes, das wohl wie kaum ein anderes auf der Platte den Titel „Frieden“ rechtfertigt – also „Halleluja!“.