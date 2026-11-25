Wo früher Züge rangierten, leben heute seltene Tiere und Pflanzen. In Breitenlee zeigt die Stadt Wien, wie ehemalige Bahnflächen zu wertvollen Naturräumen werden – und warum die Natur dabei manchmal Unterstützung braucht.
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Ursprünglich befand sich in Breitenlee in der Donaustadt eine eiszeitliche Sanddüne, die Anfang des 20. Jahrhunderts einem großen Verschiebebahnhof weichen musste. Doch dieser war nur kurz in Betrieb und wurde bereits um 1925 weitgehend rückgebaut. Auf den brachliegenden Flächen entwickelte sich mit der Zeit eine seltene Steppenlandschaft.
„Breitenlee ist ein wichtiger Lebensraum für zahlreiche Insektenarten“, erklärt Ferdinand Schmeller, Projektleiter des EU-geförderten Projekts LIFE VienNATURA. Mehr als 160 Wildbienenarten, seltene Käfer und die bedeutendste Zauneidechsen-Population Wiens sind hier zu finden. Auch seltene Vögel wie die Zwergohreule haben hier ein Zuhause.
Doch die wertvollen Wiesen drohen zuzuwachsen. Zudem verdrängen eingeschleppte Pflanzen wie die Goldrute heimische Arten. Deshalb greift die Stadt Wien gezielt ein. „Renaturierung bedeutet ein Ökosystem wieder in ein Gleichgewicht zu bringen, das es von selber nicht erreichen kann, weil es durch menschliche Eingriffe nachhaltig gestört wurde“, erklärt Schmeller.
Die Entsiegelung stellt das Bodenleben und somit die Bodenfruchtbarkeit sowie die Wasserhaltefähigkeit des Bodens wieder her.
Ferdinand Schmeller, Projektleiter
Bild: Sarrin Schmeller
An der Oleandergasse wurden bereits rund zwei Hektar Fläche entsiegelt. Dadurch kann Regenwasser wieder besser versickern und der Boden Feuchtigkeit speichern. „Die Natur gewinnt also Lebensraum zurück, der für sie vorher verloren war“, so der Experte. Gleichzeitig sorgt die Verdunstung von Wasser für Kühlung.
Fachleute überprüfen regelmäßig, wie sich die Tier- und Pflanzenwelt entwickelt. So soll Breitenlee auch künftig seltenen Arten ein Zuhause bieten.
Mach einen Spaziergang durch deine Nachbarschaft und halte Ausschau nach grünen und grauen Flächen. Wo wachsen Blumen, Gräser oder Bäume? Und wo ist der Boden mit Asphalt oder Beton bedeckt? Zähle fünf Stellen, an denen die Natur Platz hat. Wo würdest du dir mehr Grün wünschen?