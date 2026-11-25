Wo früher Züge rangierten, leben heute seltene Tiere und Pflanzen. In Breitenlee zeigt die Stadt Wien, wie ehemalige Bahnflächen zu wertvollen Naturräumen werden – und warum die Natur dabei manchmal Unterstützung braucht.

Redaktionelle Serie unter Wahrung der journalistischen Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung der Stadt Wien.