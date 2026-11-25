Die Polizei erwischte in der Nacht auf Mittwoch einen 43-Jährigen in St. Veit in Kärnten, wie er mit einer Axt und einem Hammer auf einen Zigarettenautomaten einschlug.
Live beobachten konnten die Beamten den 43-Jährigen, als er sich gewaltsam in St. Veit Zugang zu Zigaretten schaffen wollte. Mit Axt und Hammer schlug er auf das Gerät ein, sodass dieser stark beschädigt wurde.
Stark betrunken
Beim Eintreffen der Polizei konnten der Mann gestoppt werden. Er war stark betrunken und wurde festgenommen. Die Einsatzkräfte brachten ihn zur Ausnüchterung und weiteren Klärung in die Polizeiinspektion St. Veit an der Glan.
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