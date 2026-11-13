Wienerin (19) ins Gebüsch gezerrt: Gefängnisstrafe

Im Mai versuchte ein 16-Jähriger im Floridsdorfer Wasserpark eine junge Frau zu vergewaltigen – nur, weil sie sich massiv wehrte, ließ er von ihr ab. Der Syrer sorgt im Gericht mit seinen Aussagen für schockierte Gesichter: „Ich hab’ so ein Gefühl bekommen, dass ich mit ihr machen kann, was ich will. Ich hatte dieses Gefühl nicht unter Kontrolle.“ Die Strafe fällt letztlich teilbedingt aus.
„Ich betone noch einmal, ein Nein ist ein Nein. Betrunken oder leicht bekleidet sein, ist keine Einladung“, sagt die Opfervertreterin scharf in Richtung des Angeklagten im Wiener Landl. Der diese Ansicht zumindest am 23. Mai nicht geteilt hat und dies auch vor dem Schöffensenat deutlich macht.
Verantwortung macht sprachlos
Im Wasserpark in Wien-Floridsdorf fiel der 16-jährige Syrer mitten in der Nacht über eine junge Frau her. Seine Rechtfertigungen machen sprachlos: „Ich hab’ so ein Gefühl bekommen, dass ich mit ihr machen kann, was ich will. Ich hatte dieses Gefühl nicht unter Kontrolle. Sie hat nicht Nein zu mir gesagt.“ Er spricht sogar von Einvernehmen: „Sie hat eh die ganze Zeit gelacht.“
Ich wusste nicht, ob ich es schaffe, mich zu wehren. Ich hab’ richtig meine Hose festgehalten.
19-jähriges Opfer
Die 19-Jährige spricht von Hilfeschreien. Ihre Stimme bricht, als sie in ihrer kontradiktorischen Einvernahme sagt: „Ich hatte so Angst. Ich wusste nicht, ob ich es schaffe, mich zu wehren. Ich hab’ richtig meine Hose festgehalten.“ Der ihr fremde Jugendliche habe ihr zugerufen: „Schatzi, krieg ich keine Umarmung?“
Opfer weinend liegen gelassen und beschimpft
Sie lehnt ab, er nahm sich, was er wollte, mit Gewalt: „Er hat mich hinten bei den Haaren genommen. Da hab’ ich schon begonnen zu schreien: Bitte, lass mich gehen!“ – „Sei leise! Nur kurz, nur kurz.“ Zuerst zerrte der 16-Jährige sie auf eine Parkbank. Durch ihre massive Gegenwehr stürzte sie schließlich eine Böschung hinunter.
Der Syrer drückte sie dann auf den Boden. „Er ist viel stärker und kräftiger als ich. Ich hab‘ irgendwie versucht, ihn runterzukriegen“, erinnert sich die junge Frau. Er habe ihr den Mund so fest zugehalten, dass sie für einen Moment keine Luft mehr bekommen hat. Nur, weil sich die Wienerin mit Armen und Beinen wehrte, blieb es in dem Gebüsch an der Donau beim Versuch.
Junge Frau auch noch beschimpft
„Er ist aufgestanden, hat mich liegen lassen. Ich hab’ geweint. Er hat mir noch Schlampe hinterhergerufen“, erinnert sich die 19-Jährige an eine letzte Demütigung. Und auch nach der Aussage des Opfers bleibt der junge Syrer dabei: „Sie wollte es auch.“
Die vorsitzende Richterin findet klare Worte für den Jugendlichen: „Ihre Aussage ist wirklich völlig lebensfremd. Davon abgesehen: Lachen und Umarmen sind absolut keine Einwilligung. Auch, wenn wir ihre Version nicht glauben.“ Der Angeklagte wird zu zwei Jahren teilbedingt, acht Monate davon in Haft, verurteilt. Der 19-Jährigen muss er 2000 Euro zahlen. Nach dem Gefängnisaufenthalt muss er außerdem eine Sexualtherapie machen.
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