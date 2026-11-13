Wienerin (19) ins Gebüsch gezerrt: Gefängnisstrafe

Der Syrer drückte sie dann auf den Boden. „Er ist viel stärker und kräftiger als ich. Ich hab‘ irgendwie versucht, ihn runterzukriegen“, erinnert sich die junge Frau. Er habe ihr den Mund so fest zugehalten, dass sie für einen Moment keine Luft mehr bekommen hat. Nur, weil sich die Wienerin mit Armen und Beinen wehrte, blieb es in dem Gebüsch an der Donau beim Versuch.