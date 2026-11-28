Nicht nur bei einem Krampuslauf in Seefeld flogen zu Beginn des Wochenendes die Fetzen. Auch im Tiroler Ötztal – in Sölden – wurde es handgreiflich. In einem Lokal waren ein Einheimischer (27) und ein Rumäne (36) in einen Streit geraten. Vor der Türe der Bar ließen sie auf offener Straße die Fäuste sprechen.
Zugetragen haben sich die wilden Szenen in der Nacht auf Samstag. Die beiden Männer waren als Gäste zu Besuch in einem Lokal in Sölden und gerieten aus noch ungeklärter Ursache in einen heftigen verbalen Streit. Diesen setzten sie in weiterer Folge gegen 0.10 Uhr auf der Straße fort – und ließen dabei auch ihre Fäuste sprechen.
Ins Krankenhaus eingeliefert
„Im Zuge der Handgreiflichkeiten versetzte der 36-Jährige dem 27-Jährigen einen Schlag ins Gesicht, wodurch der Einheimische Verletzungen unbestimmten Grades erlitt“, heißt es von der Polizei. Die herbeigerufenen Rettungskräfte lieferten den Verletzten in das Krankenhaus Zams ein. Warum der Streit zwischen den beiden Lokalgästen entbrannte, wird noch ermittelt.
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