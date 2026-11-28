Zugetragen haben sich die wilden Szenen in der Nacht auf Samstag. Die beiden Männer waren als Gäste zu Besuch in einem Lokal in Sölden und gerieten aus noch ungeklärter Ursache in einen heftigen verbalen Streit. Diesen setzten sie in weiterer Folge gegen 0.10 Uhr auf der Straße fort – und ließen dabei auch ihre Fäuste sprechen.