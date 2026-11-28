Die Winterkrone – sie ist für Rapid zum Greifen nahe! Möglicherweise wird das Ziel schon dieses Wochenende erreicht: Denn fährt Rapid heute in Lustenau mehr Punkte ein als die Salzburger morgen gegen den LASK, dann haben Niklas Hedl und Co. Platz eins bereits vor den beiden finalen Runden des Jahres 2026 in der Tasche.
An erster Stelle überwinterten die Hütteldorfer zuletzt vor 15 Jahren. Am 17. Dezember 2011 schoss Joker Deni Alar Rapid in der 78. Minute zum 2:1 gegen die Admira, hatte man dank eines mehr erzielten Treffers gegenüber Ried die Nase vorn. Denn bei Punkten (32) und auchTordifferenz (+11) herrschte mit den Innviertlern Gleichstand.
Am Saisonende ging Rapid damals unter Trainer Peter Schöttel sechs Zähler hinter Salzburg als Zweiter über die Ziellinie. Alles Schnee von gestern. Apropos: Die weiße Pracht war dieser Tage im Rheintal bei weitem nicht so ein großes Thema wie in Wien, die Teams erwarten heute auch dank der modernsten Rasenheizung Österreichs perfekte Bedingungen. In einem mit über 5100 Fans ausverkauften Stadion.
Für den Leader geht es um den elften Pflichtspiel-Sieg in Folge. Die Hausherren verschafften sich mit zwei Siegen in Serie etwas Luft, setzen auf Dominik Weixelbraun. Der Ex-Rapidler ist mit sechs Toren ihr bester Liga-Schütze, ging jedoch in den letzten fünf Partien stets leer aus.
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