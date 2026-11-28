Am Saisonende ging Rapid damals unter Trainer Peter Schöttel sechs Zähler hinter Salzburg als Zweiter über die Ziellinie. Alles Schnee von gestern. Apropos: Die weiße Pracht war dieser Tage im Rheintal bei weitem nicht so ein großes Thema wie in Wien, die Teams erwarten heute auch dank der modernsten Rasenheizung Österreichs perfekte Bedingungen. In einem mit über 5100 Fans ausverkauften Stadion.