Iglo muss wieder mehr Lachs in Verpackung geben

30 Gramm weniger in der Packung

Gemeinsam mit dem Sozialministerium hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) bereits im Jahr 2024 eine Klage nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) gegen die Iglo Austria GmbH eingebracht – und Recht bekommen. Zum Hintergrund: Die Nettofüllmenge wurde, beispielsweise beim „Iglo Atlantikl Lachs“, von 250 auf 220 Gramm Lachs reduziert, ohne dass dabei die Verpackungsgröße oder der Preis angepasst wurden. Lediglich die unscheinbare Füllmengenangabe links unten auf der Vorderseite wurde verändert. Das Ergebnis: eine versteckte Preiserhöhung – also Shrinkflation.

Konsumenten werden getäuscht

Die Gerichte kamen zu dem Schluss: Die Praxis verstößt gegen das Irreführungsverbot des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb. Konsumenten werden, so meinen die Gerichte, getäuscht, weil sie von einer gleichbleibenden Füllmenge ausgehen und sich erst beim Öffnen der Packung zeigt, dass weniger drin ist. Die bloße Angabe der neuen Füllmenge (220 g statt 250 g) reicht nicht, um die Irreführung zu verhindern. Und auch die Grundpreisauszeichnung im Regal genügt nicht, da es Konsumenten nicht zumutbar sei, sich Grundpreise verschiedener Produkte zu merken.