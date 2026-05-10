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Apotheke & Tierärzte

Erste „Klinik“ zieht auf Golser Gemeindehotter ein

Burgenland
10.05.2026 09:00
Simon Job, Bürgermeister Kilian Brandstätter, Daniel Rieder und Philipp Figueroa vor dem ...
Simon Job, Bürgermeister Kilian Brandstätter, Daniel Rieder und Philipp Figueroa vor dem Gebäude, wo Apotheke und Tierärzte einziehen werden.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Gut, zugegeben. Es handelt sich um ein tiermedizinisches Zentrum. Aber dass dieses nach Gols zieht, freut nicht nur Tierbesitzer. Gemietet haben die Tierärzte ihre Unterkunft von der Mag. Job’s Verwaltungs GmbH. 

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Aber von vorne: Mit Anfang März wurde die Apotheke St. Martin in Gols Teil der Mag. Job’s Apothekenkooperation. Außerdem kaufte die Mag. Job’s Verwaltungs GmbH das Gebäude der ehemaligen Hanffirma. Das wird jetzt ab Juni umgebaut, im September will die Apotheke dann in einen Teil des Gebäudes einziehen. „Mit dem Umzug wird sie dann in Mag. Job’s Apotheke Gols umbenannt“, schildert Simon Job. „Die vertrauten Gesichter bleiben aber. Konzessionärin Caroline Philipp und ihr Team werden die Kunden weiterhin kompetent betreuen.“ Bereits etablierte Konzepte wie ein Drive-in, diskrete Beratungszonen und eine großzügige Verkaufsfläche mit eigenem Kinderbereich wird es auch hier geben. Zudem soll es ein erweitertes Sortiment an Sanitätsbedarf geben. „Hervorzuheben ist auch ein stark erweitertes Lager, damit wir bestmöglich garantieren können, alle Medikamente lieferbar zu haben“, so Job (www.essenzapotheken.at).

Ein Tiermedizinisches Zentrum für Gols
In den zweiten Teil des Gebäudes kommt auf 480 m² das Tiermedizinische Zentrum von Daniel Rieder und Philipp Figueroa, das bis dato in Weiden am See zu Hause ist. Der Umzug war nötig geworden, weil die Praxis in Weiden zu klein geworden war.

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Daniel Rieder, Philipp Figueroa, Jennifer Hauser, Susanne Figueroa und Hündin Maja.
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Auch in Gols werden Daniel Rieder, Philipp Figueroa, dessen Frau Susanne und Jennifer Hauser für ihre tierischen Patienten da sein. Das chirurgische Leistungsangebot spannt den Bogen von klassischen Weichteil-OPs über Notoperationen, minimalinvasiver Chirurgie bis hin zur komplexen Frakturversorgung und orthopädischer Chirurgie, wie zum Beispiel Kreuzbandriss oder KniescheibenluxationIn der neuen Praxis wird zudem ein CT-Gerät dazukommen.

Weiters versteht man sich als Überweisungspraxis für andere Tierarztkollegen in der Umgebung. Bei Spezialfällen, die in der kleinen Praxis des Haustierarztes nicht abgedeckt werden können, gibt es die Möglichkeit, die Patienten an das Zentrum zu schicken. Der Umzug soll bis spätestens Weihnachten über die Bühne gehen. Dann möchte Rieder die jetzige Praxis in Weiden vermieten. Bei Interesse gerne jederzeit bei ihm melden (www.hund-katz.at).

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