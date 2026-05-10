Erste „Klinik“ zieht auf Golser Gemeindehotter ein

Aber von vorne: Mit Anfang März wurde die Apotheke St. Martin in Gols Teil der Mag. Job’s Apothekenkooperation. Außerdem kaufte die Mag. Job’s Verwaltungs GmbH das Gebäude der ehemaligen Hanffirma. Das wird jetzt ab Juni umgebaut, im September will die Apotheke dann in einen Teil des Gebäudes einziehen. „Mit dem Umzug wird sie dann in Mag. Job’s Apotheke Gols umbenannt“, schildert Simon Job. „Die vertrauten Gesichter bleiben aber. Konzessionärin Caroline Philipp und ihr Team werden die Kunden weiterhin kompetent betreuen.“ Bereits etablierte Konzepte wie ein Drive-in, diskrete Beratungszonen und eine großzügige Verkaufsfläche mit eigenem Kinderbereich wird es auch hier geben. Zudem soll es ein erweitertes Sortiment an Sanitätsbedarf geben. „Hervorzuheben ist auch ein stark erweitertes Lager, damit wir bestmöglich garantieren können, alle Medikamente lieferbar zu haben“, so Job (www.essenzapotheken.at).