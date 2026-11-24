Doch so leicht ihr das Komponieren fiel, so schwer tat sie sich damit, ihre Werke anderen zu präsentieren. Nicht alle in ihrem Umfeld teilten ihre Begeisterung. Nella begann zu zweifeln und überlegte sogar, ihre Lieder anderen Künstlern zu überlassen. Zum Glück hatte sie die Rechnung ohne Luca gemacht. Der Bub glaubte fest an seine Mama und ermutigte sie, selbst ans Mikrofon zu treten. Mittlerweile singt er bei manchen Studioaufnahmen sogar mit. Gemeinsam mit seinem Bruder Lean ist er außerdem im Schriftzug ihres Künstlernamens verewigt.