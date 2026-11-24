Mit ihrem ersten eigenen Song „Mein Herz aus Eis!“ hat sich Nella einen musikalischen Traum erfüllt. Jetzt tritt sie erstmals live vor Publikum auf.
Jahrelang schlummerten ihre selbst geschriebenen Lieder in der Schublade. Dass Nella aus dem Bezirk Oberwart sie eines Tages doch noch veröffentlichen würde, hat sie vor allem ihrem Sohn Luca zu verdanken. Für ihn war seine Mama längst ein Star. Jetzt darf auch das Publikum Bekanntschaft mit der musikalischen Seite der zweifachen Mutter und Lehrerin machen. Am Donnerstag (19 Uhr) feiert mit ihrem Song „Herz aus Eis“ Bühnenpremiere im Oberwarter Irish Pub „Fifty One“.
Schon als Kind die Musik entdeckt
Dabei hat Nella die Musik schon als Kind für sich entdeckt. Mit zehn Jahren besuchte sie die Musikhauptschule, neun Jahre lang lernte sie Klavier. Doch mit der Klassik konnte sie wenig anfangen. Also schnappte sie sich die Gitarre ihrer Schwester und brachte sich das Spielen selbst bei. Zum Beruf machte sie ihre Leidenschaft vorerst nicht. Stattdessen studierte sie in Wien Mathematik sowie Bewegung und Sport und wurde Lehrerin.
Als die großen Gefühle zu Liedern wurden
Dass sie eines Tages eigene Songs schreiben würde, ahnte sie damals selbst nicht. Erst 2020, als Nella eine schwierige Lebensphase durchlebte, kamen ihr plötzlich die ersten Texte und Melodien in den Sinn. In einer einzigen Nacht brachte sie zahlreiche Verse zu Papier, schon am nächsten Tag folgten die passenden Akkorde. „Besonders spannend und faszinierend ist für mich das Erlebnis, wenn mich ein Thema packt, wie schnell dieses in die passenden Worte und Töne verpackt ist“, erzählt sie.
Doch so leicht ihr das Komponieren fiel, so schwer tat sie sich damit, ihre Werke anderen zu präsentieren. Nicht alle in ihrem Umfeld teilten ihre Begeisterung. Nella begann zu zweifeln und überlegte sogar, ihre Lieder anderen Künstlern zu überlassen. Zum Glück hatte sie die Rechnung ohne Luca gemacht. Der Bub glaubte fest an seine Mama und ermutigte sie, selbst ans Mikrofon zu treten. Mittlerweile singt er bei manchen Studioaufnahmen sogar mit. Gemeinsam mit seinem Bruder Lean ist er außerdem im Schriftzug ihres Künstlernamens verewigt.
Und auch aus der heimischen Musikszene kommt Unterstützung. Sängerin und Produzentin Nina Stern und Franky Wild nahmen sich mit ihrem Team der Nachwuchskünstlerin an. Im August erschien mit „Mein Herz aus Eis!“ die erste Single, vor wenigen Tagen folgte die Weihnachtsnummer „Weihnochtssinn“. Nun fiebert auch Stern dem ersten Konzert entgegen. „Wir freuen uns darauf, sie erstmals mit ihrer Band live zu erleben“, sagt die Musikerin.
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