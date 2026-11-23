Anja Moritz überzeugte die Falstaff-Redaktion „mit großer Leidenschaft, beeindruckender Weinkompetenz und einem besonderen Gespür für ihre Gäste. Ihre Empfehlungen vereinen regionale Verbundenheit mit internationalem Weitblick“. Dabei gehe es ihr nicht nur darum, einen passenden Wein zum Essen zu finden, sondern Genuss erlebbar zu machen – was im Moritz mehr als nur umgesetzt wird. „Fachwissen, Fingerspitzengefühl und ein sicherer Geschmack zeichnen ihre Arbeit aus.“