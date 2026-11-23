Ein gutes Gespür, viel Fachwissen und Leidenschaft für edle Tropfen: Anja-Margaretha Moritz aus Grafenstein wurde von Falstaff zur besten Sommelière Kärntens gekürt. Damit spielt sie in Österreichs Wein-Elite mit.
Ein großer Abend für die heimische Weinkultur – und ein besonderer Erfolg für Kärnten: Anja-Margaretha Moritz vom Sterne-Restaurant Moritz in Grafenstein wurde vom renommierten Genussmagazin Falstaff zur besten Sommelière Kärntens gekürt.
Die Auszeichnung wurde am Sonntagabend im festlichen Rahmen des Wiener Palais Coburg überreicht. Damit gehört die Kärntner Gastronomin zu den neun Landessiegern, die stellvertretend für die Qualität und Vielfalt der österreichischen Weinszene geehrt wurden.
Anja Moritz überzeugte die Falstaff-Redaktion „mit großer Leidenschaft, beeindruckender Weinkompetenz und einem besonderen Gespür für ihre Gäste. Ihre Empfehlungen vereinen regionale Verbundenheit mit internationalem Weitblick“. Dabei gehe es ihr nicht nur darum, einen passenden Wein zum Essen zu finden, sondern Genuss erlebbar zu machen – was im Moritz mehr als nur umgesetzt wird. „Fachwissen, Fingerspitzengefühl und ein sicherer Geschmack zeichnen ihre Arbeit aus.“
Starkes Signal für Kärntens Gastro
Die Auszeichnung ist auch ein starkes Signal für Kärntens Gastronomie und Weinkultur, die sich längst nicht mehr hinter den großen Weinregionen Österreichs verstecken muss.
Insgesamt wurden bei der Falstaff-Night 18 Persönlichkeiten in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Neben den neun Landessiegern würdigte die Jury auch besondere Leistungen rund um Schaumwein- und Naturweinkarten, gereifte Weine, glasweisen Ausschank und Wein aus Österreich.
Die Auszeichnungen stehen für Menschen, die mit Wissen, Leidenschaft und persönlichem Engagement Weinkultur prägen. Denn ein guter Sommelier serviert nicht einfach Wein. Er erzählt Geschichten, eröffnet neue Geschmackswelten und macht aus einem Glas einen besonderen Genussmoment. Mit Anja-Margaretha Moritz hat Kärnten eine würdige Vertreterin in diesem Kreis
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