Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debatte geht weiter

„Zu lange“: WKO-Chefin für kürzere Sommerferien

Österreich
11.09.2026 19:51
WKO-Präsidentin Martha Schultz
WKO-Präsidentin Martha Schultz(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Die hitzige Debatte um eine Kürzung der Sommerferien reißt nicht ab. Nun geht auch Wirtschaftskammerpräsidentin Martha Schultz mit einem brisanten Vorschlag in die Offensive.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Schultz ist nicht nur WKO-Präsidentin und Chefin des ÖVP-Wirtschaftsbundes, sondern führt auch ein Tourismusunternehmen. Ihr zufolge gebe es immer wieder Klagen aus der Wirtschaft und auch von ihren eigenen Mitarbeiterinnen, dass die Sommerferien zu lange wären.

Betreuungsprobleme
„Es braucht hier Verbesserungen, vor allem für Frauen. Denn wir wissen schon, dass die Care-Arbeit in diesem Bereich noch immer vorwiegend die Frauen machen“, betonte Schultz in einem Bericht der „ZiB 1“ am Freitagabend. Ihr Vorschlag: eine Reduzierung der Sommerferien von derzeit neun auf sechs Wochen.

„Das ist in unserem Kulturkreis eigentlich die Usance. Und es wäre eine Verbesserung für die, die Kinder haben und in jenen Zeiten Betreuungspflichten übernehmen müssen, wo viele Einrichtungen geschlossen sind.“ 

Zitat Icon

Wir wissen, dass die Care-Arbeit in diesem Bereich noch immer die Frauen machen. 

Martha Schultz

Auch Wiener Elternvertretung für Kürzung
Bereits im Juni forderte der Landesverband der Wiener Pflichtschulelternvereine eine Kürzung der Sommerferien auf sechs Wochen. „Überlange Ferien“ würden vor allem in Mathematik und Rechtschreibung zu Wissensverlusten führen. „Nur weil etwas immer schon so war, heißt das ja nicht, dass es gut ist und so bleiben muss“, verlangte der Vorsitzende Georg Brockmeyer eine ernsthafte, faktenbasierte Debatte. Sechs Wochen Schulferien im Sommer seien ihm zufolge genug. Er verwies auf entsprechende Regelungen in anderen Ländern wie Deutschland, Dänemark oder Großbritannien.

Sind neun Wochen Sommerferien zu lange? Die hitzige Debatte um eine Kürzung reißt nicht ab.
Sind neun Wochen Sommerferien zu lange? Die hitzige Debatte um eine Kürzung reißt nicht ab.(Bild: Christian Jauschowetz)

Die neunwöchigen Sommerferien in Österreich seien historisch nur mit Bedürfnissen einer arbeitsintensiven Landwirtschaft längst vergangener Zeiten zu erklären, aber „zum Heuen muss heute wohl niemand mehr“, betonte Brockmeyer. Die durch eine Neuorganisation gewonnenen zusätzlichen drei Schulwochen sollten nach Ansicht der Wiener Pflichtschul-Elternvertretung für Bildungsangebote genutzt werden, für die sonst wenig Platz sei.

Lesen Sie auch:
Sarah Mayr im Gespräch mit „Krone“-Redakteur Gerald Schwab. Es ging um die Ferien, aber auch um ...
Krone Plus Logo
Schule und Zukunft
„Die Länge der Ferien ist nicht entscheidend“
11.09.2026
6 statt 9 Wochen
Hitzige Debatte um die Kürzung der Sommerferien
12.06.2026
Krone Plus Logo
Schulbehörde klärt auf
Wirbel um „Urlaub“ von Lehrerin nach den Ferien
06.03.2026

Sommerferien: Österreicher bei Länge gespalten
Die Österreicher sind in der Frage über die richtige Dauer der Sommerferien gespalten. Laut einer Umfrage von Marketagent unter 1000 Personen zwischen 14 und 75 Jahren halten 49 Prozent die derzeit neunwöchigen Ferien für zu lang. Für 43 Prozent ist die Dauer gerade richtig, der Rest empfindet sie sogar als zu kurz. Unter jenen Personen, die mit der aktuellen Dauer nicht zufrieden sind, wünschen sich die meisten (32 Prozent), sechs Wochen Sommerferien. 19 Prozent reichen ein bis vier Wochen, 17 Prozent plädieren für sieben Wochen, 12 Prozent für fünf und sechs Prozent für acht Wochen. Der Rest präferiert „mehr als acht Wochen“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
11.09.2026 19:51
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SommerferienWirtschaftFrauenKinderSommer
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.758 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
134.089 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
126.025 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Österreich
Kurioser Unfall
Gleitschirmpilot erfasste beim Start Radfahrerin
Flüchtete zu Fuß
Alkolenker ließ Frau schwer verletzt in Pkw zurück
Milliarden-Investition
Fremde Drohnen! So reagiert unser Heer im Notfall
Debatte geht weiter
„Zu lange“: WKO-Chefin für kürzere Sommerferien
„Expertin des Bösen“
Marchtrenk: Fritzls Gutachterin für Horror-Ehemann
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf